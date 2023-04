Sotto lo slogan “Salute per tutti”, si celebra la Giornata mondiale della salute – notizie mediche

La data è in onore dell’anniversario dell’Organizzazione mondiale della sanità nel 1948. L’edizione 2023 celebra anche il 75° anniversario dell’organizzazione.

Lui Giornata mondiale della salute (WHD)che si celebra ogni anno il 7 aprile, anniversario della fondazione Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1948 Ogni anno si concentra su uno specifico problema di salute pubblica.

Oltre a concentrarsi sul percorso verso il raggiungimento della “Salute per tutti”, che è il tema del 2023, L’Organizzazione Mondiale della Sanità celebrerà il suo 75° anniversario sotto il tema 75 anni di miglioramento della salute pubblica.

Nell’ambito del tema di quest’anno, il 5 aprile l’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO) ha tenuto un dialogo virtuale chiamato Salute per tutti: rafforzare l’assistenza sanitaria di base per costruire sistemi resilientiCon l’obiettivo di riflettere sui risultati della salute pubblica che hanno migliorato la qualità della vita negli ultimi decenni, nonché di promuovere le lezioni apprese, in particolare quelle emerse nel contesto dell’affrontare la pandemia di COVID-19; E stimolare l’azione per affrontare le sfide della salute nel presente e nel futuro.

Health for all people, nel contesto della regione delle Americhe, è un invito all’azione Rivendicare il diritto alla salute come diritto umano fondamentale. È anche un invito a Riaffermando l’impegno per l’assistenza sanitaria primaria (PHC) come pietra angolare di sistemi sanitari sostenibili e resilienti che si muovono verso la copertura universale e l’accesso universale alla salute (salute olistica), nonché verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo (SDG) (1-3)), fanno riferimento all’Organizzazione panamericana della sanità.