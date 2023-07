L’ECLAC chiede un’agenda per lo sviluppo della produzione di litio in America Latina

Giovedì la Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC) ha esortato presso la sua sede che i paesi dell’America Latina sviluppino un’agenda di sviluppo produttivo attorno al litio per aumentare la sua estrazione a beneficio delle attività economiche direttamente e indirettamente legate al metallo. Santiago del Cile.

Questa settimana l’agenzia ha pubblicato una pubblicazione intitolata “Estrazione e lavorazione del litio. Opportunità e sfide per l’America Latina e i Caraibi”.

Il testo fa riferimento al ruolo dei paesi produttori di litio nella regione, in particolare Argentina, Brasile e Cile, nella catena del valore globale delle batterie agli ioni di litio, che è l’attuale principale utilizzo del litio.

Inoltre, ha concluso con linee guida politiche che possono contribuire all’agenda di sviluppo produttivo attorno al litio, nonché alla produzione di questo e altri metalli nelle tecnologie pulite per la transizione energetica e la mobilità elettrica.

La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi ha aggiunto: “Dal punto di vista dei paesi, ciò richiede politiche e regolamenti che incoraggino la creazione di beni pubblici, lo sviluppo di capacità e infrastrutture soft e hard, la mobilitazione e la canalizzazione del risorse necessarie».

Per l’organizzazione internazionale il litio è un input finora insostituibile per la produzione di batterie agli ioni di litio, tecnologia chiave per la decarbonizzazione dei trasporti e lo stoccaggio dell’energia generata da fonti rinnovabili.

Ha aggiunto che è possibile contribuire allo sviluppo economico dei paesi attraverso un impatto positivo creando maggior valore, cioè aumentando il prodotto, le esportazioni, l’occupazione e la riscossione delle tasse.

Ha anche spiegato che mentre il contesto della transizione energetica e l’espansione della mobilità elettrica presentano opportunità, presentano anche sfide per i paesi della regione che sono ricchi di risorse di litio.

La regione ha una partecipazione significativa nella prima fase della catena del valore delle batterie al litio (estrazione/lavorazione). Ma hanno affermato che nelle fasi di produzione di precursori, catodi / anodi, celle e batterie, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti ed Europa sono in testa.