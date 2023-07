Yellen esorta Pechino ad abbracciare le riforme, insiste che gli Stati Uniti non si allontanino dalla Cina (Reuters)

©Reuters. Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen incontra i rappresentanti della comunità imprenditoriale statunitense in Cina, a Pechino, il 7 luglio 2023. REUTERS/Thomas Peter



Scritto da Andrea Shalal

PECHINO (Reuters) – Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha dato il via venerdì a una visita di quattro giorni a Pechino, chiedendo riforme di mercato nella seconda economia più grande del mondo e avvertendo che gli Stati Uniti e i suoi alleati combatteranno una Cina presumibilmente “ingiusta” . pratiche economiche.

Lo ha detto la Yellen nel corso di un incontro con aziende statunitensi operanti in Cina, dopo aver incontrato in mattinata l’ex zar dell’economia cinese Liu He, vicino al presidente Xi Jinping. È previsto un incontro con il premier Li Qiang più tardi.

La visita di Yellen fa parte di una serie di visite volte a disinnescare le tensioni tra Washington e Pechino dopo che l’esercito americano ha abbattuto un pallone del governo cinese che si librava sopra gli Stati Uniti.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha visitato il paese il mese scorso e ha concordato con Xi che la rivalità reciproca non dovrebbe degenerare in conflitto.L’inviato di Biden per il clima, John Kerry, dovrebbe visitare il paese alla fine di questo mese.

La spinta diplomatica degli Stati Uniti anticipa un possibile incontro tra il presidente Joe Biden e Xi durante il vertice del gruppo il 20 settembre a Nuova Delhi o l’incontro della cooperazione economica Asia-Pacifico previsto per novembre a San Francisco.

Yellen ha affermato di essersi recata in Cina per approfondire i contatti e lavorare per una “relazione stabile e costruttiva” tra i due paesi, chiarendo al contempo che Washington lavorerà per proteggere i suoi interessi di sicurezza nazionale e i diritti umani.

“Riteniamo che la cosa migliore per entrambi i paesi sia assicurarsi di avere linee di comunicazione dirette e chiare ad alti livelli”, ha affermato Yellen in un testo preparato.

Yellen ha aggiunto che scambi regolari possono aiutare entrambi i paesi a monitorare i rischi economici e finanziari in un momento in cui l’economia globale sta affrontando “ostacoli come la guerra illegale della Russia in Ucraina e gli effetti persistenti della pandemia”.

Yellen ha affermato che chiarirà alle autorità cinesi che Washington non sta cercando il “disaccoppiamento totale” delle loro economie, ma solleverà preoccupazioni sull’uso di maggiori sussidi per le società statali e nazionali, barriere all’accesso al mercato per le imprese straniere, e le recenti “misure punitive” contro le aziende statunitensi.

Yellen ha anche sollevato preoccupazioni sui nuovi controlli cinesi sulle esportazioni di gallio e germanio, che sono metalli critici utilizzati in tecnologie come i semiconduttori. Ha detto che Washington sta ancora valutando l’impatto della mossa, ma ha sottolineato la necessità di “catene di approvvigionamento flessibili e diversificate”.

