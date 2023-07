Venezuela e Azerbaigian hanno firmato un memorandum di cooperazione

Il colloquio è avvenuto nell’ambito della riunione ministeriale dell’Ufficio di coordinamento del Movimento dei Non Allineati, che si concluderà giovedì, due giorni dopo l’incontro.

Abbiamo discusso dell’importanza di continuare a rafforzare le nostre relazioni bilaterali e l’agenda multilaterale per il benessere delle nostre nazioni, ha scritto sul social Twitter il massimo rappresentante della diplomazia bolivariana.

La firma del documento consentirà a entrambi i Paesi di potenziare il contributo e stabilire un programma di comunicazione tra le rispettive istituzioni diplomatiche, con l’obiettivo di rafforzare i programmi di sviluppo nei due Paesi.

I ministri degli Esteri hanno rinnovato la loro volontà di lottare per un nuovo ordine mondiale, che porrebbe fine al dominio dei paesi imperialisti e consentirebbe l’autodeterminazione dei popoli, ha indicato il ministero degli Esteri sudamericano.

Hanno inoltre espresso l’intenzione di rafforzare la cooperazione strategica bilaterale nelle aree di interesse, in particolare nel campo dell’energia.

Il presidente Nicolas Maduro ha visitato l’Azerbaigian l’anno scorso come parte del suo tour internazionale in paesi in Europa, Asia e Nord Africa, e ha concordato con il suo omologo azero Ilham Aliyev di aprire un’ambasciata a Caracas, formare un comitato misto e negoziare accordi in aree strategiche. di interesse.

Nell’agenda di giovedì del ministro degli Esteri venezuelano c’era anche un incontro con il suo omologo ugandese, Odongo Jiji Abu Bukhar, con il quale ha rivisto l’agenda bilaterale e individuato nuove vie di cooperazione tra i due Paesi.

Gill ha anche partecipato alla cerimonia di apertura della sede dell’Organizzazione giovanile del movimento dei non allineati e ha parlato con il ministro algerino degli affari esteri e della comunità nazionale all’estero Ahmed Ataf.

