Il tango viene dalle Ande

“Abbiamo lasciato le valigie mentre andavamo”, mi dice Laura, che in questa versione rappresenta il cast di ballerini che compongono il gruppo di danza Albricias e che non accompagnerà i due in quattro tempi.

Il percorso è stato allungato per raggiungere Cabildo Teatral e Alianza Francesa, dove si esibiranno durante la 42a edizione della Fiesta del Fuego, perché stavano girando altre province dell’isola, che si sono aggiunte alla loro lista. “Siamo stati anche in Messico, Repubblica Ceca, Giappone, Italia, Perù e Paraguay, tra gli altri. E ora per la prima volta a Cuba”.

Rubén Hector Cabrera, direttore del gruppo, ha fatto la storia intorno al genere e da esso ha definito lo spettacolo: “Se potessimo dare un nome allo spettacolo, sarebbe dalla campagna alla città. Per motivi diversi, uomini e donne , si sono avvicinati, soprattutto per la necessità di cercare lavoro, alla città. E quando era diverso, succedevano cose diverse da quelle che accadono in città, e così hanno cominciato ad avvicinarsi alle case dove il tango è stato ballato. Più che ballare, il tango è un sentimento molto profondo, hanno una nostalgia. Tutte le persone che sono andate al tango, hanno lasciato i loro pagamenti, giusto? Quindi? C’è anche questo sentimento nella musica, con i due quelli importanti in arrivo. Strumenti e immigrati e la personalità ti dà il blues “.

È tornato il tempo per raccontarci gli inizi della Albricias Dance Company. “Abbiamo quarantacinque anni di esperienza, l’ho creata nel 1978, quando abbiamo avuto conflitti con il Cile. La danza, e l’arte in generale, mi sembravano la strada da percorrere, dove nonostante le nostre differenze, siamo i frutti della stessa albero.”

Un albero che è sbocciato, anche nella cultura cubana, impresso nei rapporti fraterni tra i due Paesi e nel calore dei Caraibi.