L’incontro sulla strada verso la cima dell’Amazzonia inizia in Colombia

Leticia, capitale del dipartimento dell’Amazzonia colombiana, sarà la sede di questo evento che riunirà i ministri dell’ambiente del paese ospitante, Brasile, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.

Secondo l’annuncio, il presidente colombiano, Gustavo Petro, e il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, parteciperanno all’incontro, che cerca anche di generare input, creare azioni strategiche di conservazione, creare opere e linguaggi congiunti che andranno al vertice amazzonico di agosto a Belém de Barra (Brasile).

Il ministro dell’Ambiente colombiano, Susana Muhammad, ha spiegato che i partecipanti discuteranno di come le frontiere estrattive possano fermare sia l’estrazione illegale che gli idrocarburi promossi dai governi in Amazzonia.

“Anche in relazione alla gestione del bioma a livello di G8, al modo in cui la società civile, le autorità indigene e la conoscenza sono coinvolte nella costruzione di un piano globale”, ha sottolineato.

Allo stesso modo, ha aggiunto a una stazione locale, analizzeranno lo sviluppo di una bioeconomia in modo che le comunità della regione migliorino la loro qualità di vita, ma allo stesso tempo rigenerino la foresta.

L’evento cercherà di rafforzare il Trattato di cooperazione tra Stati a 40 anni dalla sua creazione e solleverà la questione del finanziamento sostenibile che consente alla foresta di diventare un pilastro climatico dell’umanità.

Da Leticia, ieri il ministro ha avvertito che se l’Amazzonia supera il 20 per cento di deforestazione, raggiungerà un punto di non ritorno, il che significa che non avrà la capacità di rigenerarsi.

“Di quel 20 per cento, la foresta pluviale amazzonica ha raggiunto il 17 per cento”, ha sottolineato il ministro.

Ha avvertito che le conseguenze della distruzione o della scomparsa dell’Amazzonia sono incalcolabili nell’accelerare la crisi climatica in tutto il pianeta.

Il Leticia Amazon Summit riunirà le voci e le intuizioni dei ministri amazzonici, del settore civile, delle autorità indigene, del settore privato, di scienziati e ricercatori.

jha/otf