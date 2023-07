I ministri di otto paesi stanno muovendo i primi passi per raggiungere un “grande affare” in Amazzonia

Questo contenuto è stato pubblicato il 08-lug-2023 – 00:39







Bogotá, 7 luglio (EFE). – I ministri dell’ambiente degli otto paesi che compongono il bioma amazzonico si sono riuniti venerdì a Leticia, capitale della provincia colombiana dell’Amazzonia, per muoversi verso “un grande accordo per evitare il punto di non ritorno in Amazzonia”.

Per cercare che “le azioni congiunte degli otto paesi non rimangano nella retorica, ma mettano in atto potenti strategie”, i funzionari ambientali di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela hanno fatto una “appello urgente” per cercare risposte che garantiscano la tutela di questa riserva naturale.

“Dobbiamo ottenere una governance nella regione amazzonica, che si costruisce fornendo opportunità alle comunità attraverso un’economia che ripristini sistematicamente la foresta, che ha un chiaro accesso al legname e ai prodotti non legnosi”, ha affermato il ministro dell’Ambiente colombiano, Susana Muhammad.

Il funzionario ha aggiunto che devono anche lavorare insieme per un’indagine penale contro le mafie che disboscano la foresta.

Anche la sua controparte peruviana, Albina Ruiz, si è espressa così: “L’unico modo per salvare la foresta amazzonica è che tutti i paesi lavorino insieme e creino filiere di produzione sostenibili”.

Da parte sua, il ministro venezuelano del socialismo ambientale, José Lorca, ha indicato che si aspettano da questo vertice di “contribuire concretamente a tutte le proposte per la costruzione di un’Amazzonia sicura, pace e tutto il Sud America”.

“La visione che abbiamo è che i regolamenti e le strategie che possiamo creare devono essere categoricamente punitivi e non possiamo tollerare il saccheggio, la deforestazione o la violazione dei diritti delle popolazioni indigene dell’Amazzonia”, ha affermato il ministro dell’Ambiente. Bolivia, Rubén Mendez.

Venerdì è iniziato ufficialmente il vertice di Leticia, che sabato vedrà la partecipazione dei presidenti della Colombia, Gustavo Petro, e del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, che sarà una tappa preparatoria per l’incontro dell’8 e 9 agosto, Belen do Parra. che cerca di “salvare” i principi del Trattato di cooperazione amazzonica del 1978.

Da questo accordo è nata nel 1995 l’Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (OTCA), che ha tenuto il suo ultimo vertice nel 2009.

Questo venerdì, insieme alla riunione dei ministri, si sono svolti anche decine di eventi paralleli a cui hanno partecipato delegati e rappresentanti di organizzazioni internazionali, membri del settore privato, società civile, comunità locali e popolazioni indigene.

Tutti questi attori nei gruppi di lavoro hanno discusso temi per affrontare la crisi climatica in Amazzonia: deforestazione e crimini ambientali transnazionali, conservazione, ripristino ecologico, bioeconomia, diritti degli indigeni, meccanismi finanziari, scienza, tecnologia, conoscenza indigena e agenda. di occorrenza internazionale.

Da queste riflessioni, input, ricordi, esperienze e conoscenze verranno affinché i Ministri consolidino collettivamente queste iniziative e le consegnino ai Presidenti e agli Ambasciatori ACTO che negoziano la Dichiarazione, ha indicato il Ministero dell’Ambiente della Colombia in una nota. EFE

