Ciego de Ávila segnala quattro nuovi casi positivi di COVID-19 – Invasor Newspaper

A conclusione di ieri, 27 maggio, la provincia di Ciego de Afila ha riportato quattro nuovi casi positivi di COVID-19: il comune principale, Ciro Redondo: 1, Florencia: 1 e Morón: 1.

In totale sono stati ricoverati 1257 pazienti, 1037 sospetti, 24 in osservazione e 196 sono stati confermati attivi.

Per il COVID-19, sono stati prelevati in totale 4.971 campioni per il monitoraggio al giorno, con campioni positivi 46. Il Paese ha raccolto 1.3852.049 campioni prelevati e 1.105.227 campioni positivi.

E sul totale dei casi (46): 43 casi a contatto con casi confermati, un caso con fonte di infezione all’estero e due casi senza una specifica fonte di infezione. Dei 46 casi diagnosticati, 27 erano femmine e 19 maschi.

Sono stati segnalati otto casi asintomatici (17,4%), per un totale di 146.956, ovvero il 13,3% dei casi confermati finora.

I 46 casi diagnosticati appartengono alle fasce di età: inferiore a 20 anni (20), da 20 a 39 anni (7), da 40 a 59 anni (7) e oltre i 60 anni (12).

Dei 105.227 milioni di pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia, 196 rimangono ricoverati in ospedale, 192 dei quali con progressione clinica stabile. Ci sono 8.529 decessi (nessun decesso al giorno segnalato), letalità 0,77% contro 1,19% nel mondo e 1,75% nelle Americhe; Due degli sfollati, 57 rientrati nei loro paesi, nel giorno in cui ci sono state 56 uscite (10 in più rispetto a quelle diagnosticate), hanno accumulato 1 milione 096 mila 443 (99,2%). 4 pazienti gravi confermati sono in cura in terapia intensiva.

Residenza per Governatorato e Comune per casi confermati:

Pinar del Rio: 3 casi

• Pinar del Rio: due persone (contatto con casi confermati)

• San Juan e Martinez: 1 persona (contatto di casi confermati)

Artemide: 4 casse

• Al-Qaisar: 1 (in contatto con casi confermati)

• Bahia Honda: 1 (contatti di casi confermati)

• Kaimito: 1 persona (contatto di casi confermati)

• Candelaria: 1 (contatto con casi confermati)

L’Avana: 6 casi

• Boyeros: 1 (contatto con casi confermati)

• Ciro: 1 (contatto con casi confermati)

• 10 ottobre: ​​2 (contatto con casi confermati)

• La Lisa: 1 persona (contatto di casi confermati)

• Plaza de la Revolución: 1 (contatto di casi confermati)

Mayabeque: 3 casse

• Jaruko: 1 (contatto con casi confermati)

• Nueva Paz: 1 persona (in contatto con casi confermati)

• San Jose de las Lajas: 1 persona (contatti di casi confermati)

stragi: 3 casi

• Matanzas: 3 (contatti di casi confermati)

Cienfuegos: 1 caso

• Aguada de Passengers: 1 (contatti di casi confermati)

Villa Clara: 3 casse

• Bivio: 1 (contatto di casi confermati)

• Manicaragua: 1 persona (contatto con casi confermati)

• Santa Clara: 1 persona (contatto di casi confermati)

Sancti Spiritus: 1 caso

• Sancti Spíritus: 1 persona (contatto di casi confermati)

Ciego de Avila: 4 casi

• Ciego de Ávila: 1 persona (contatto di casi confermati)

• Cerro Redondo: 1 persona (contatto casi confermati)

• Firenze: 1 (contatti di casi confermati)

• Imbecille: 1 (miscele di casi confermati)

Kamagi: 9 casi

• Camaguey: 4 (3 contatti per casi confermati e 1 per importati)

• Florida: 1 (contatti di casi confermati)

• Miniere: 1 (a contatto con casi confermati)

• Impurità: 1 (miscele di casi confermati)

• Noevitas: 1 (contatto con casi confermati)

• Sibanicú: 1 (contatto di casi confermati)

Las Tunas: due casi

• Puerto Padre: 2 (in contatto con casi confermati)

Holguin: 3 casi

Divieti: 1 (nessuna fonte specifica di infezione)

• Holguin: 1 persona (contatto di casi confermati)

• Mayari: 1 persona (contatto di casi confermati)

Guantanamo: 1 caso

• Messi: 1 (nessuna fonte specifica di infezione)

Comune di Al Shabab Private Island: 3 casi (miscele di casi confermati)