Ampliare le alternative alla registrazione di prodotti chimici per l’agricoltura in Costa Rica

L’IAGT è la materia prima per i pesticidi sintetici e con questa modifica le aziende registrate avranno più alternative per soddisfare i requisiti di registrazione poiché con il decreto originario i requisiti potevano provenire solo da un paese dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE ).

Ora, specifica il testo, può essere presentato da uno o più Stati membri dell’OCSE per completare tutti i requisiti richiesti dal Costa Rica, oltre a cercare di evitare il rifiuto per mancanza di documenti che sono stati approvati in altri paesi per questa entità.

Oltre a avvantaggiare i produttori, in modo che abbiano molecole moderne, più verdi e più sane da applicare alle loro colture e alle aziende agricole, il cambiamento genera prodotti più sani con standard di qualità, migliorando la loro commerciabilità sui mercati nazionali e internazionali.

L’emendamento è stato firmato nel corso di una procedura tenutasi a San Carlos, nella provincia di Alajuela, in occasione della festa del contadino e del primo tour di Chief Techo attraverso l’interno del paese, 20 giorni dopo il suo insediamento.

Ministro dell’agricoltura e dell’allevamento Laura Bonilla. Salute, Jocelyn Chacon; Il documento è stato firmato anche da “Ambiente ed Energia” Franz Tattenbach.

Il presidente del Costa Rica ha affermato che gli agricoltori nazionali vedranno una riduzione del tempo necessario per registrare i principi attivi degli agrofarmaci che importano, poiché saranno riconosciuti gli studi tecnici di altri paesi membri dell’OCSE.

Con questo – ha sottolineato – diamo un colpo diretto e positivo a quell’antico problema che i nostri agricoltori conoscono meglio di chiunque altro: quanto sia difficile e costoso ottenere, mantenere e migliorare le materie prime per i prodotti chimici agricoli di cui hanno bisogno nel loro lavoro . Standard ambientali e di qualità per questo importante settore produttivo.

Nell’ambito di questo primo tour nazionale, Chaves ha visitato la Fiera degli Agricoltori di Ciudad Quesada, dove il Presidente ha partecipato con i residenti della zona, oltre a partecipare alla consegna dei certificati per il ciclo di produzione biologica e delle medaglie di merito agricolo del comune di San Carlos.

È stato anche al Centro di formazione professionale Monsignor Víctor Manuel Sanabria dell’Instituto Nationale de la Education a La Marina de San Carlos, dove gli studenti hanno visitato l’industria grafica, l’elettronica industriale, la meccanica dei veicoli e il turismo.

jha / birra