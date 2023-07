Stati Uniti e Cina dovrebbero parlare “direttamente” di questioni economiche (Segretario al Tesoro USA)

“Quando abbiamo dubbi su pratiche economiche specifiche, dobbiamo comunicare direttamente con loro e lo faremo”, ha detto Yelin durante un incontro con il vice primo ministro He Living, responsabile degli affari economici.

Quest’ultimo, da parte sua, si è rammaricato degli “incidenti imprevisti” che hanno danneggiato i rapporti con Washington, come il dirigibile cinese, presumibilmente una spia, abbattuto dagli Stati Uniti nel suo spazio aereo all’inizio dell’anno.

Ha detto che un incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden a Bali lo scorso novembre ha portato a un “consenso importante”, ha detto, ma “purtroppo, a causa di incidenti imprevisti come il rigonfiamento, ci sono stati alcuni problemi nel mettere in atto il consenso raggiunto .” Dai capi dei due stati.

La Yellen ha iniziato una visita di quattro giorni a Pechino giovedì, poche settimane dopo il Segretario di Stato Antony Blinken, nel tentativo dell’amministrazione Biden di riprendere i contatti personali con la Cina nella sua riapertura post-pandemia.

Venerdì, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro Li Qiang, in un incontro in cui ha chiesto una più stretta comunicazione tra i due paesi sulle questioni economiche e finanziarie globali, nonché gli sforzi per alleviare il debito dei paesi problematici.