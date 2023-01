Bolsonaro riappare sui social e conferma il motivo del suo ricovero dopo il fallito attacco al potere in Brasile.

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro Lunedì è stato annunciato che era stato ricoverato in un ospedale di Orlando, Stati Uniti, per a Adesioni addominali a seguito di interventi chirurgici Attraverso di essa è passato dopo l’aggressione subita nel 2018.

Bolsonaro ha postato sui social una foto in un letto d’ospedale: “Dopo la mia coltellata a Juiz de Fora, ho subito cinque interventi chirurgici. Dall’ultima volta, due volte, ho avuto aderenze che mi hanno portato ad altre procedure mediche”.

– Dopo che Vakada ha sofferto al Juiz de Fora/MG, ho subito 5 interventi chirurgici. Dall’ultima volta, per 2x, ho allegati che prenderò da altre procedure mediche.

– Nuovo ospedale di ricovero e dimissione dell’Ontario a Orlando/USA.

– Grazie per le vostre preghiere e messaggi di guarigione presto. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc – Jair M Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (jairbolsonaro) 10 gennaio 2023

Per lo stesso motivo, ha spiegato il presidente, “è stata introdotta una nuova adesione” che lo ha portato al “ricovero a Orlando”, città in cui è arrivato il 30 dicembre, due giorni prima di lasciare l’incarico.

“Grazie per le preghiere e i messaggi per una pronta guarigione.L’ex governatore ha aggiunto nel suo messaggio.

Nella foto si vede Bolsonaro con cateteri in braccio per ricevere siero e farmaci e con speciali parastinchi sulle gambe, apparentemente per curare problemi circolatori emersi durante la campagna elettorale.

moglie dell’ex governatore Michelle Bolsonaro, Aveva già indicato sui social che suo marito era “sotto sorveglianza”.In un ospedale Usa per “dolori addominali”.

Questi problemi di stomaco, secondo Michel, sono il risultato della “pugnalata che ha ricevuto Bolsonaro” il 6 settembre 2018 durante una procedura elettorale nella città di Juiz de Fora (sud-est del Paese), a causa della quale ha dovuto subire un intervento chirurgico parecchie volte. .

Come risultato di questo attacco, anche il capitano dell’esercito in pensione si alzò Soffrono di problemi digestivi Ciò lo ha costretto a essere ricoverato in varie occasioni durante il suo mandato, iniziato a gennaio 2019 e terminato il 31 dicembre 2022.

Ho lasciato il Brasile prima dell’insediamento di Lula

L’ex presidente ha lasciato il Brasile il 30 dicembre, due giorni prima dell’insediamento di Lula. Chi non si è ancora congratulato per aver vinto le elezioni Lo scorso ottobre è andato in Florida senza un piano formale per tornare a casa.

Il tuo ricovero in ospedale corrisponde al Il fallito tentativo di colpo di stato Che migliaia di suoi sostenitori radicali hanno commesso domenica A Brasilia, dove hanno invaso e vandalizzato per quattro ore e mezza gli uffici del Parlamento, della Presidenza e della Corte Suprema.

Bolsonaro Ha moderatamente respinto la ribellione dei suoi sostenitori, che chiedevano l’intervento militare Attraverso un golpe e l’impeachment di Lula, che ha accusato l’ex sovrano di “motivare” i suoi sostenitori ad attaccare la democrazia brasiliana.