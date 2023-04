Affrontare la fame richiede volontà politica

Il presidente brasiliano ha portato come esempio le politiche messe in atto durante il suo governo e quello del suo successore Dilma Rousseff, grazie alle quali il Paese sudamericano è riuscito a uscire dalla curva della fame Onu.

“Affrontare la fame richiede soprattutto volontà politica e determinazione”, ha sottolineato mercoledì il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, durante il suo discorso video al vertice anti-inflazione del suo omologo messicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Il presidente brasiliano ha portato come esempio le politiche messe in atto durante il suo governo e quello del suo successore Dilma Rousseff, grazie alle quali il Paese sudamericano è riuscito a uscire dalla curva della fame Onu.

“Proprio come 20 anni fa, il nostro governo ha ancora una volta la visione prioritaria di garantire che tutti i brasiliani abbiano tre pasti al giorno, al fine di garantire il diritto al cibo, sancito dalla nostra Costituzione”, ha sottolineato Lula.

frutto del neoliberismo

Nel suo discorso, Lula da Silva ha affermato che, sebbene la fame “non abbia ideologia”, è “una diretta conseguenza del neoliberismo e anche il risultato di un crescente aumento disuguaglianzaLa mancanza di politiche pubbliche e la perdita di umanità.

Molto tempo fa, la fame era considerata un incidente naturale, un fenomeno naturale inevitabile come il caldo, il freddo, la siccità e la pioggia. Ma la fame è il risultato di decisioni politiche criminali irresponsabili.

In questo senso ha indicato che questo flagello “può essere completamente debellato dal nostro pianeta, ma purtroppo i Paesi più ricchi preferiscono spendere milioni di dollari in guerre che portano solo disgrazie, sofferenze e morte”.

Sussidi vergognosi

“Il sistema commerciale multilaterale deve sbarazzarsi dei vergognosi sussidi agricoli ai paesi ricchi, perché sabotano l’agricoltura primaria nei paesi in via di sviluppo”, ha esortato Lula.

Allo stesso modo, il leader brasiliano ha osservato che il flagello della fame colpisce quasi 1.000 milioni di persone sul pianeta, di cui 270 milioni in America Latina e nei Caraibi, che considera “lo sradicamento della povertà estrema e la lotta contro la fame è reale”. L’emancipazione politica di migliaia di latinoamericani e caraibici”.

Il presidente ha infine osservato che il PIL dell’America Latina supera i 5 trilioni di dollari, e quindi “il nostro problema spesso non è la mancanza di fondi per combattere la fame, ma soprattutto la mancanza di volontà da parte dei governi che devono capire che la fame non può più accadere.” Nel nostro continente perché ciò di cui abbiamo bisogno è andare verso paesi sviluppati.