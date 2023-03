Dior ridefinisce la mascolinità nella sua nuova pubblicità con Robert Pattinson

Dior Homme Sport Eau de Toilette è una versione rinnovata di Dior Homme. È una fragranza maschile ma non eccessivamente maschile. Rob Pattison è il volto della campagna e nelle foto, scattate dal fotografo Mikael Jansson, fa boxe. “Catturare la soave mascolinità di Pattinson”, fa notare la casa, rende l’attore una specie di eroe sul ring. perché no? Sembrava Batman. Per Dior Beauty, questa fragranza “colpisce come un lettera maiuscola pugile”, secondo il marchio.

Pattinson parla dell'”arte e della scienza” dietro la creazione della fragranza e della complessità del processo. Citazioni di famosi pugili ispirano la collezione. Una volta disse di Leonard Cohen: “Se vuoi un pugile, salirò sul ring per te”. Le parole del defunto Muhammad Ali erano “vola come una farfalla ma pungi come un’ape”.

E proprio mentre un pugile sale sul ring e qualcuno sferra il primo pugno, le note di bergamotto calabrese, elemi, pepe rosa e incenso ti colpiscono per prime. Successivamente, fornisce note legnose lettera maiuscola. Tuttavia, sono gli elementi acidi che rendono davvero vivo il condimento.

François Demachy ha scelto di rivisitare la sua creazione per dare nuova sostanza a questa affermazione di mascolinità. Con Embrace, capovolge la composizione leggera, sfumandola con note calde e ambrate, avvolgendola di spezie e arricchendola con altro legno”, afferma House nelle sue note.

L’approccio dell’accordo a tre note ha aiutato tutte le note a fluire insieme. L’incenso si fonde bene con una nota aldeidica. Le note di agrumi si fondono perfettamente con note di legno e ambra.

Sebbene il direttore creativo di Dior Men, Kim Jones, si dedichi esclusivamente alla moda, è stato coinvolto in questo progetto disegnando un paio di guantoni da boxe. In esclusiva per il nuovo Dior Homme Sport, Kim Jones si è ispirata all’iconico mondo della boxe per disegnare un paio di guanti eccezionali. punta a casa. Realizzati in pelle nera e grigia e stampati con il logo Dior appena sotto le lancette, i Jones sono entrati in un nuovo regno: il design dell’abbigliamento sportivo.