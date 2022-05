Doctor Strange 2: Perché Elizabeth Olsen non voleva vedere il folle multiverso | Film Marvel | MCU | nnda nnlt | Fama

Il 2022 è arrivato carico di una nuova produzione dell’Universo Marvel. All’inizio di maggio è uscito il filmDoctor Strange 2 nel multiverso della follia“Il che ha generato grandi aspettative per molto tempo. In questo film puoi vedere l’attrice. ” Elisabetta Olsen che ha sorpreso i suoi fan notando che non voleva ancora vedere questa famosa produzione.

A “Dottor Straniero 2″ attrice famosa Elisabetta Olsen tradurre Wanda Maximov O anche conosciuto come “Strega Scarlatta‘, il personaggio che è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico successivo Fumetti Marvel. È anche nota per i suoi grandi poteri come la manipolazione di Magia del caos.

Ma dietro questo famoso personaggio attrice Elisabetta Olsen che ha anche partecipato a film come “Vendicatori: Fine del gioco“,”fiume del vento“,”capitano America“,”Godzilla“,”casa silenziosa‘, tra le altre cose.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” è stato rilasciato il 6 maggio (Immagine: Marvel Studios)

Una delle sue ultime apparizioni nel mondo del cinema è il film “”Dottor Straniero 2″, una produzione che si è rapidamente affermata come la più riuscita delle ultime settimane; Tuttavia, L’attrice americana aveva dichiarato di non aver visto questo film.

Perché Elizabeth Olsen non voleva vedere Doctor Strange 2?

I fan della Marvel aspettano con impazienza il nuovo film.Doctor Strange in un multiverso di folliaNello specifico, uno dei suoi eroi li ha sorpresi con ciò che ha indicato durante un’intervista.

Elisabetta Olsen parlare con Jimmy Fallon Nel suo programma televisivo dove ha detto che non voleva vedere questa importante produzione, ma non per qualcosa che non gli piaceva, ma per questioni personali (Guarda il video).

Nel suo intervento ha sottolineato di non essere abituato a vedere I film dei Marvel Studios alla loro prima.

Elizabeth Olsen interpreta Wanda Maximoff nel film di successo “Doctor Strange’s Multiverse Madness” (Immagine: Marvel Studios)

“Ho appena deciso che non posso continuare a guardare questi film Marvel alle anteprime. Ogni volta che li vedo, mi guardo intorno e penso: “Beh, questo è il mio primo fallimento”. Ho guardato la premiere di Avengers: Endgame e mi sono guardato intorno e ho detto: “Questo è il nostro primo fallimento.‘ disse Olsen.

Nonostante “Doctor Strange in un multiverso di follia“È uno dei film più interessanti visti dalla sua prima, l’attrice sostiene quel pensiero e che, mentre ricorda ancora com’era la prima del film che ha concluso la saga di Infinity.

“Ho deciso che non volevo rivivere quell’esperienza di nuovo.“Ha confermato, aggiungendo che non esclude di vedere questa grande produzione”.A volte“.

Elizabeth Olsen è una famosa attrice (Immagine: Marvel Studios)

Attori e personaggi di “DOCTOR STRANGE 2”

Benedict Cumberbatch nei panni del dottor Stephen Strange, un neurochirurgo che diventa professore di arti mistiche dopo un incidente d’auto che pone fine alla sua carriera.

Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, la strega Vermilion appena trasformata.

Benedict Wong nei panni di Wong, un maestro delle arti mistiche, incaricato di proteggere le antichità e i libri più preziosi di Kamar Taj.

Rachel McAdams nei panni di Kristen Palmer, chirurgo d’urgenza e attuale partner di Stephen Strange.

Chiwetel Ejiofor nei panni di Karl Mordo, un ex maestro delle arti mistiche e insegnante di Strange che si è trasformato in un nemico che dà la caccia ad altre streghe.

Xochitl Gomez nel ruolo di America Chavez