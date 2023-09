“È un peso per l’Italia”

Primo Ministro italiano Georgia MeloneyLunedì ha chiesto spiegazioni scritte alla cancelliera tedesca Olaf Scholes Per quel fondo Berlino Fornisce sistemi per eseguire ripristini in Il Mar Mediterraneo E la maggior parte sbarca immigrati Porti italiani.

“È noto che la presenza delle navi delle ONG in mare ha un effetto diretto Aumenta le partenze di imbarcazioni pericoloseNon rappresenta solo un onere aggiuntivo ItaliaMa allo stesso tempo aumenta il rischio di nuove tragedie in mare”, si legge nella lettera. Ef Attraverso le fonti dell’amministratore italiano.

Una lettera seguita da un portavoce si presenta in piena polemica ministro degli Affari Esteri La Germania confermerà ai media italiani che finanzierà alcune ONG che forniscono aiuti ai migranti in mare e sul territorio italiano.

Questa affermazione, come ha poi chiarito l’esecutivo tedesco, corrispondeva a una pratica di lunga data e non era nuova, il che ha suscitato indignazione. Melonia e i suoi alleati nel governo italiano.

“Sono sorpreso di apprendere che il vostro governo rappresenta Melonia Nella lettera – avrebbe deciso di sostenere le ONG coinvolte nell’accoglienza Migranti irregolari nel territorio italiano e nelle missioni di soccorso Il Mar Mediterraneo».

Per il leader italiano entrambe le possibilità “solvono interrogativi” e ha chiesto apertamente alla cancelliera socialdemocratica se debbano essere forniti aiuti di terra “significativi e difficili” sul territorio tedesco. Italia.

“Trova soluzioni strutturali”

“Credo che gli sforzi dei paesi, compresi gli sforzi finanziari Unione Europea (UE) è desiderosa di fornire un sostegno concreto Italia “Dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di soluzioni strutturali al fenomeno della migrazione”, afferma. Melonia.

In questo senso chiede di sostenere iniziative con i Paesi di partenza di queste navi. Unione Europea E Tunisiae luoghi Scholes Incontratela durante l’incontro Consiglio d’Europa Granada ospiterà il 5 e 6 ottobre.

Il vicepresidente e ministro dei Trasporti italiano è stato molto severo. Matteo SalviniI social network sono arrivati ​​a descrivere il “vergognoso e inaccettabile” governo straniero che “finanzia” e “riempie” le associazioni private straniere. Italia Immigrati illegali.

Roma si lamenta da settimane del divieto imposto dall’ Germania E Francia Per l’accoglienza degli immigrati che cercano di arrivare da entrambi i paesi Italia.

Anzi, il ministro degli Esteri Italia, Antonio TajaniViaggia questa settimana Francia E Germania Ascoltare qualche spiegazione sull’amministrazione di questi paesi in materia di immigrazione.

Ieri Melonia La proposta del presidente francese è stata accolta con “grande entusiasmo”, Emanuele MacronGli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere forniti ai paesi africani che sono “responsabili” dell’immigrazione.

“Accolgo con grande entusiasmo la proposta di cooperazione del presidente francese Emanuele Macron Sulla questione della lotta all’immigrazione clandestina”, ha detto il presidente italiano in una nota dopo il discorso del presidente francese.

Macron Viaggia domani Italia Per partecipare al funerale dell’ex presidente Giorgio NapolitanoAnche se l’incontro ufficiale questa volta Melonia.