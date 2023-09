Sono i borghi nuovi più belli d’Italia con paesaggi da favola

Associazione di Borghi Pio Belli d’Italia (Associazione dei città Bellissimo Italia) ha nuovamente aggiunto alla sua lista nuove località che si distinguono per i loro paesaggi, le loro tradizioni e il loro patrimonio architettonico, storico e culturale. Questa volta ci sono sei villaggi nel gruppo delle destinazioni turistiche.

Ognuno di questi città Ha un certo fascino, situato in uno dei posti più belli d’Italia. Scopo dell’Associazione città La più bella d’Italia è mettere in luce il grande patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e patrimoniale che esiste in questi gioielli rurali, spesso trascurati e fuori dai normali circuiti turistici. Italiano.

Per far parte dell’associazione le città non devono solo possedere un ricco patrimonio artistico, storico e culturale; Ma devono essere rispettate alcune condizioni indicate come requisiti essenziali nella carta della qualità e nei regolamenti relativi alla tutela dell’ambiente, all’ospitalità turistica e alle tradizioni locali. Inoltre, devono avere una popolazione inferiore a 15.000 abitanti su tutto il territorio comunale e non superiore a 2.000 in città.

Seguendo questi criteri, il Consiglio Direttivo dei Borghi più Belli d’Italia, su proposta del Comitato Scientifico, ha deciso di ammettere 6 novizi tra luglio e agosto 2023. città Nella lista.

L’associazione assicura che sia una grande opportunità di sviluppo economico e sociale per i comuni che ricevono il riconoscimento e si assume un’importante responsabilità nei confronti degli altri membri della Rete Rural Jewels.

Sei città che entrano nella lista delle più belle d’Italia

Nemi è una delle città più belle d’Italia. Foto: Shutterstock

Caldes: Composto da sei frazioni: Samoglevo, San Giacomo, Cassana, Tosaga, Portiana e Posana. Tra i luoghi da vedere ci sono: le antiche mura di Castel Caldes e la Cappella della Nativita di Maria con gli affreschi di Elia Naurisio.

Marathia: è conosciuta come la “Città delle 44 Chiese” per via delle sue numerose chiese, cappelle e monasteri. Le case del suo centro storico si chiamano Sasi e sono scavate nella roccia calcarea; Insieme alle chiese rupestri sono patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Nemi: Situato in prossimità dell’omonimo lago di origine vulcanica. Circondata da boschi di querce e castagni, la colorata cittadina presenta bellissimi vicoli, botteghe artigiane e balconi fioriti.

Clusone: nel centro storico si trovano le chiese di Santa Ana e San Lucio, palazzi come Foccacia, Marinoni Barca e Bonicelli della Vite, la Basilica di Santa Maria Assunta o dell’Orologio Planetario, orologio astronomico medievale.

Barolo: lo è città 700 abitanti rendono omaggio al vino, i vigneti si estendono sui pendii, e questa bevanda si può degustare ad ogni angolo. Il castello del XIII secolo ospita l’Enoteca Regionale e il Museo Enologico ed Etnografico.

Fontainebleau: con le sue maestose montagne, foreste, prati e fiumi, questa città sembra una fiaba. Situata nella Valle del Lys, questa località è un paradiso per gli amanti della natura in ogni periodo dell'anno.

“Diamo un cordiale benvenuto città Nuovi arrivati, ci congratuliamo con loro per aver superato il processo di valutazione di ammissione nella nostra associazione e desideriamo rappresentare la punta avanzata dell’Organizzazione Popolare. Italia. Un sistema e una rete di primaria importanza per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese dal punto di vista economico, ambientale e sociale, anche dopo gli effetti della pandemia. “Ci sono paesi già integrati che danno grande notorietà all’associazione ed altri che, pur essendo altrettanto attraenti e ricchi di tesori artistico-culturali, sono meno conosciuti e necessitano della spinta dell’associazione per essere conosciuti e apprezzati”, ha affermato Fiorello Primi. Borghi Bellissimi dell’associazione d’Italia.