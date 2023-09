Nasce la “Serie A Made in Italy”.

La Serie A ha annunciato il suo nuovo programma internazionale, anticipato in un’intervista con il suo amministratore delegato Luigi De Siervo AS a giugno. Il campionato avrà la denominazione “Serie A Made in Italy” fuori dall’Italia. Nell’ambito dell’iniziativa “Made in Italy – International Major Partner Lega Serie A” con il Ministero degli Affari Esteri e ICE (Istituto per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane).

Da questa parte, Il Calcio promuoverà i prodotti delle filiere del Paese a 500 milioni di telespettatori, tra cui 20 club e i calciatori più famosi.. Oltre al nuovo nome, “Serie A Made in Italy” produrrà video in cui calciatori e squadre metteranno in mostra i distretti produttivi italiani legati alle regioni di ciascuna squadra.

Luigi De Siervo ha commentato con entusiasmo l’operazione: “In questi anni sono nate le sedi della Serie A a New York e ad Abu Dhabi, saremo più presenti nei mercati strategici e la nostra media agency ci permetterà di creare contenuti esclusivi.. In futuro metteremo in mostra il nostro calcio e i prodotti italiani e racconteremo una grande storia.