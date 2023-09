Una giovane ragazza spagnola si meraviglia della sua prima lezione Erasmus in Italia

Nuria Ibanez 26/09/2023 16:22

Trasferirsi in un altro Paese e iniziare una nuova avventura è una sfida davvero complessa, soprattutto se comporta un cambio di lingua. Questo è esattamente quello che è successo Nara è una giovane ragazza spagnola arrivata in Italia come studentessa Erasmus.

Nara ora vive in Italia e la settimana scorsa Ha frequentato la sua prima lezione in un’università italiana. Ebbene, l’esperienza non è stata come si aspettava, è proprio quello che ha detto in un video caricato sul suo profilo Tiktok, diventato virale.

“Primo giorno di esperienza da studente Erasmus in Italia. Spero che una storia così terrificante non si ripeta”, ha scritto la giovane sul suo profilo TikTok accanto al video, che è già stato visto da 100.000 persone.

Cosa è successo alla giovane il primo giorno di università?

Le lezioni di questa giovane donna erano tenute in italiano, il che per lei era un grosso problema: “Osi dirmi che Idli è facile. Voglio dire, cosa? Mi hanno detto: ‘Sì, sì, sì, vai in Italia, perché l’italiano è come lo spagnolo.

Ebbene no, lo spagnolo e l’italiano non sono la stessa cosa, ha voluto precisare Nara: “Non ho mai passato momenti così brutti in classe in vita mia. Vedi la mia faccia, vero? Non ho dormito per 48 ore. Non capisco niente. Cos’è l’italiano? Perché parlano così velocemente? Perché questa lingua è così rara? Non capisco. La mia faccia era una foto per tutta la classe.”

Nel suo video virale, la giovane donna sembrava avere più difficoltà a capire l’italiano di quanto immaginasse: “È un dipinto di urla, sai? Tipo, orrore, orrore, è tutto sbagliato”. È di più, L’esperienza fu così negativa che pensò addirittura di ritornare in Spagna.

“Ho avuto due ore, due ore di lezione, “Ho imparato il 5% dei contenuti della lezione”Da tutto questo è arrivato a una conclusione: “Spagna, mi manchi, punto. Come sembra facile la mia lingua a Barcellona, ​​il mio catalano, il mio spagnolo, tutto mio, qui mi parlano in italiano. Inglese”.

Alla fine, “per affogare i suoi dispiaceri”, andò a comprare un dolce: “Ho bisogno di qualcosa di dolce dopo una lezione del genere. Com’è terribile, come tutto. Che tutto.”