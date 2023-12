Ecco come ottenere un nuovo OLED per Nintendo Switch economico su un display che ha una data di scadenza

Miravia offre Nintendo Switch con schermo OLED a un prezzo più conveniente rispetto a qualsiasi altro negozio

E' vero OLED per Nintendo Switch È una console che ha fatto un piccolo passo avanti rispetto allo schermo con la sua nuova tecnologia, ma questo si è visto anche nel prezzo. Tuttavia, a Miravia lo si può vedere a 305 euro in offerta limitata.

Console Nintendo Switch (modello OLED), display da 7 pollici, con dock Joy-Con bianco *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista le cuffie Bluetooth ASUS ROG Cetra ai migliori prezzi

Con un prezzo normale di 349 euro, lo troviamo a Meravia a 305 euro. Inoltre, utilizzando Buono di benvenuto con sconto del 10%. Se questo è il tuo primo acquisto, puoi restare a 295€. Tuttavia, la spedizione è fornita da un venditore molto apprezzato con spedizione in un massimo di una settimana L'offerta scade il 4 gennaio.

Questa è la versione OLED di Nintendo, con il formato portatile e modulare che ha riscosso un grande successo. Il tuo acquisto include sia una console di gioco che Joy Con e The Dock per posizionarlo. Ha uno schermo OLED da 7 pollici, con risoluzione HD, nonché un'uscita video massima di 1920 x 1080 pixel a 60 fotogrammi al secondo.

All'interno, installa Processore Nvidia Tegracon Memoria espandibile da 64 GBE anche A Batteria da 4.310 mAh. Include altoparlanti stereo compatibili con PCM lineare 5.1.

In termini di connettività, viene fornito con una porta USB Type-C, una scheda microSD, uno slot per cartucce e un jack da 3,5 mm. Bluetooth 4.1 e Wi-Fi.

Altre offerte

Ricorda, iscrivendoti ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni e puoi usufruire di altri servizi come Prime Video. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Puoi essere informato e informato in ogni momento sulle principali offerte e novità di Xataka Selección sul nostro canale. cavo O nei nostri file personali Twitter, Facebook E la rivista Flipboard.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e possono fornire vantaggi finanziari..

Foto | Nintendo e John Tones a Xataka

Scegliendo Xataka | Sono gli ultimi giorni dell'anno e il tempo stringe per comprare i regali per i Re Magi: a Cazando Gangas portiamo smart TV, laptop e altro ancora

A Chataka | Nintendo Switch ti consente finalmente di connettere dispositivi audio Bluetooth, anche se ci sono alcune limitazioni