Elezioni presidenziali in Brasile – NBC 51 Miami

RIO DE JANEIRO – Undici candidati sono in corsa per le elezioni presidenziali brasiliane, ma solo uno ha una chance per il secondo turno: l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva e l’attuale presidente Jair Bolsonaro.

Entrambi sono giganti politici e otto brasiliani su dieci affermano che domenica voteranno per uno di loro, secondo un sondaggio Datafolha. Questo lascerà poco spazio agli altri concorrenti.

Ciò significa che invece di nuove proposte e programmi dettagliati, i due candidati principali hanno insistito principalmente sulla loro esperienza e si attaccano a vicenda.

L’ex presidente guida le urne

“Entrambi i candidati sono noti, il voto è molto cristallizzato”, ha detto Nara Pavao, professoressa di scienze politiche all’Università federale di Pernambuco. Ha aggiunto che la maggior parte degli elettori ha preso le proprie decisioni molto tempo fa.

Le elezioni potrebbero segnare il ritorno della quarta democrazia più grande del mondo a un governo di sinistra dopo quattro anni di politica di estrema destra, sotto un presidente che è stato criticato per aver sfidato le istituzioni democratiche, la sua gestione della pandemia di COVID-19, che ha ucciso quasi 700.000 persone e un’economia debole.

I sondaggi mostrano che Lula ha un solido vantaggio che potrebbe dargli una vittoria al primo round senza la necessità di un secondo round.

Ma anche se così non fosse, il voto stesso rappresenta un ritorno politico che sembrava impossibile per Lula, l’ex lavoratore metalmeccanico di 76 anni passato dalla povertà alla presidenza.

Solo quattro anni fa, è stato incarcerato nell’ambito di una diffusa indagine sulla corruzione contro il Partito dei Lavoratori e ha ribaltato la politica brasiliana.

Le condanne di Lula per corruzione e riciclaggio di denaro lo hanno messo fuori combattimento dalla corsa alle elezioni del 2018 quando i sondaggi lo hanno mostrato il favorito, consentendo a Bolsonaro, allora un legislatore di estrema destra, di rivendicare la vittoria.

Neymar ha pubblicato il video sul suo account ufficiale Tiktok, mostrandolo mentre balla seduto e sorride cantando una canzone urbana chiedendo di votare per Bolsonaro.

Ma un anno dopo, la Corte Suprema ha ribaltato le condanne di Lula tra le accuse che il giudice e i pubblici ministeri avevano falsificato il caso contro di lui, permettendogli ora di candidarsi di nuovo.

Per molti versi, il voto di domenica è stata la corsa che avrebbe dovuto esserci nel 2018 e molti elettori ne sono ben consapevoli.

Tra questi c’è Antonio dos Santos, che ha votato per Bolsonaro nel 2018 ma questa volta voterà per da Silva.

“Quello che mi infastidisce di più è che quando è iniziata l’epidemia, lui (Bolsonaro) sembrava scherzare”, ha detto dos Santos, un parrucchiere di 55 anni che vive nel quartiere Rosinha di Rio. “I bambini stanno morendo, le donne stanno perdendo il marito . Non era l’uomo che pensavo fosse”.

“Quello che mi interessa è vedere bene il Brasile, tutti lavorano, tutti mangiano”, ha detto.