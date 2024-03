L'Irlanda conserva il titolo nel Sei Nazioni, con Cusada che tifa per l'Italia

DUBLINO (AFP) – L'Irlanda ha mantenuto il titolo vincendo 17-13 sulla Scozia nel torneo di rugby delle Sei Nazioni a Dublino sabato, la quinta e ultima giornata in cui l'Italia, il suo allenatore argentino Gonzalo Quesada, ha completato un'impresa storica nel torneo. .

The Glover ha battuto l'Inghilterra 33-31 finendo secondo.

A differenza del 2023, gli irlandesi non sono riusciti a continuare la loro serie di successi con un Grande Slam (ricco di vittorie) poiché sono caduti di un punto lo scorso fine settimana in Inghilterra.

Gli inglesi sono stati proprio gli ultimi a conquistare due titoli consecutivi nel Sei Nazioni (2016 e 2017).

Ora l’Irlanda sta seguendo quell’esempio e riprendendo il morale con questo titolo dopo una sconfitta shock nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2023 in Francia, dove la Nuova Zelanda gli ha bloccato la strada nell’edizione tanto pubblicizzata.

“È incredibile, soprattutto vincere due anni di fila. Oggi è stata una partita difficile. La nostra difesa era ancora una volta un muro e sono orgoglioso dei miei compagni di squadra”, ha detto Jamieson Gibson-Park, nominato migliore in campo sabato. .

Il capitano Peter O'Mahony rimane dubbioso sulla possibilità di continuare con la squadra nazionale dopo la laurea.

“Non lo so, devo parlare con la mia famiglia e guardare ad altre cose”, ha dichiarato quando gli è stato chiesto se questa sarebbe stata la sua ultima partita con la Nazionale XV.

Basta che l’Irlanda resti imbattuta in casa contro la Scozia, imbattuta dal 2017 e senza vittorie a Dublino da quattordici anni.

Ma lungi dall'essere la vittima perfetta, la Scozia ha reagito e gli irlandesi erano in vantaggio solo 7-6 all'intervallo, dopo primi quaranta minuti tesi e combattuti senza un chiaro dominio.

Il secondo tempo vedeva l'Irlanda in vantaggio per 17-6 prima che la reazione finale della Scozia, una meta di Huw Jones poi trasformata da Finn Russ, permettesse loro di chiudere sul 17-13. Nel 78.

Sheehan e Andrew Porter hanno segnato mete per l'Irlanda.

Le celebrazioni del giorno di San Patrizio domenica sono iniziate con questo titolo e Dublino è esplosa di gioia al fischio finale.

“Il cucchiaio di legno” per il Galles

La Scozia, terza classificata lo scorso anno nel Sei Nazioni, quest'anno quarta a pari punti con l'Italia quinta, ha battuto il Galles 24-21 questo sabato rimanendo ultima con sconfitte definitive, a causa del famigerato “cucchiaio di legno”. , cosa che non gli accadeva dal 2003.

Il gallese Kieron Hardy (a terra con la palla) durante la sconfitta del Sei Nazioni contro l'Italia. A Cardiff, il 16 marzo 2024 ©Geoff Caddick/AFP

Gli italiani sono regolarmente ultimi nel Sei Nazioni, avendo vinto dodici “cucchiai di legno” da quando la competizione è stata aggiunta nel 2000.

Ma in questo 2024, la prima apparizione di Quezada nel torneo ha avuto la sua migliore partecipazione storica in termini di risultati. È iniziato con due sconfitte contro squadre inglesi e irlandesi, ma poi ha pareggiato con la Francia (13-13) e ha ottenuto due vittorie, contro la Scozia (31-29) a Roma e ora contro il Galles in crisi a Cardiff.

Sebbene il loro miglior piazzamento nel 2007 e nel 2013 sia stato il quarto posto, il 'Nacionale' è arrivato quinto con un record di due vittorie e tre sconfitte.

Il pareggio del 2024 sarebbe stato ancora migliore per gli italiani, che hanno sfiorato la vittoria nella terza giornata contro la Francia, qualcosa che avrebbero ottenuto se il rigore in extremis di Paolo Corbisi avesse colpito la palla ovale contro il legno.

“Ho già detto nella mia prima conferenza stampa che questa squadra sarà qualcosa di cui parlare. Abbiamo lavorato bene. In ogni partita in cui abbiamo giocato meglio della precedente, abbiamo trovato un'identità. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Questo progetto”, l'ex nazionale ha festeggiato con i Las Pumas.

L'allenatore della Nuova Zelanda Galles Warren Gatland ha annunciato le sue dimissioni ai capi della Welsh Rugby Union (WRU) dopo la partita.

© 2024AFP