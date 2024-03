L'ecuadoriano Zambrano si è ritirato dalle amichevoli con Guatemala e Italia per doping

Guayaquil (Ecuador), 16 marzo (EFE).- Oscar Zambrano è stato escluso dalla lista dell'Ecuador per le amichevoli contro Guatemala e Italia a causa di un “risultato negativo dell'analisi” nella finale di Coppa delle Coppe sudamericane contro la Quito League. , lo hanno annunciato sabato la Federcalcio ecuadoriana (FEF) e il suo club Liga de Quito.

“A causa di fatti apparentemente noti, la FEF informa che il calciatore Oscar Zambrano è stato escluso dalla convocazione in Nazionale per il doppio appuntamento FIFA di marzo (21 e 24 in New Jersey, USA)”, si legge nella nota della FEF.

E ha aggiunto: “Ringraziamo Oscar per il suo continuo impegno a La Tri e speriamo che la situazione si risolva presto”.

Da parte sua, il suo club, la Liga de Quito, ha dichiarato in un comunicato che il giocatore era fuori competizione nel terzo appuntamento della Lega Pro, “fornendo un risultato analitico avverso (AAR) in un test di controllo antidoping. Condotto dalla Confederazione sudamericana di calcio (CONMEBOL)”.

Zambrano era considerato titolare nella sconfitta casalinga di sabato contro la Liga Aguas, quindi dovrà aspettare per confermare o correggere i risultati dei test effettuati durante la recente partita di Coppa delle Coppe Sudamericana contro il Flamengo. Brasile.

(c) Agenzia EFE