Promozione anno giubilare: la Regione intensifica la sua presenza nell'anno giubilare di Caravaggio e nelle altre proposte turistiche in Italia

La regione di Murcia ha partecipato per la prima volta da giovedì scorso Borsa Mediterranea turismoSi conclude oggi e si celebra nella città di Napoli l'anno giubilare di Caravaggio e per promuovere la presenza delle altre sue offerte turistiche. Tra agenti di viaggio, operatori e grande pubblico di tutta Italia.

Il Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport organizza questo festival Un proprio spazio all'interno del Padiglione di DurrespanaPromuovere la propria offerta turistica e promuovere gli ultimi sviluppi del settore.

Inoltre, i rappresentanti regionali, questoÈ composto da rappresentanti dei promotori turistici e del grossista di viaggi Turismo Vala E l'agenzia di viaggi specializzata in turismo religioso Haya Peregrinaciones avrà l'opportunità di partecipare a incontri d'affari e professionali durante tutta la mostra, che comprende 4 workshop e una giornata di porte aperte oltre allo spazio espositivo.

La mossa rafforzerà la diffusione in Italia dell’anno giubilare 2024 di Caravaca de la Cruz, che è considerato l’evento più grande. Religioso del paese per l'anno, così come i suoi percorsi di pellegrinaggio, le altre offerte di turismo religioso della regione e tutte le sue offerte turistiche aggiuntive.