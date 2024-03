Il Castello Aragonese su un'isola in Italia è uno dei più belli del mondo.

Uno dei modi migliori per conoscere la storia della Spagna è attraverso i suoi castelli. L'interesse per i forti, infatti, è in aumento e rappresenta una delle forme preferite del turismo nazionale e internazionale. La comunità aragonese è ricca di castelli di questo tipo, spettacolari da vedere, poiché conta più di 700 castelli, palazzi, castelli cinti da mura e torri sparsi sul territorio. L'importanza del territorio aragonese nel Medioevo estese la sua influenza anche alle terre italiane. Nascosto in una delle città più famose d'Italia c'è un castello che porta il nome dell'Aragona sulla sua bandiera.Come se non bastasse, il fatto che sia uno dei più belli del mondo è un motivo sufficiente per visitarlo.

Castello Aragonese, traccia dell'Aragona in Italia

L'isola d'Ischia nasconde un tesoro medievale che ha molto a che fare con l'Aragona. Torniamo al XV secolo per conoscere la storia di questo castello italiano Il re spagnolo Alfonso V d'Aragona conquistò la città costiera di Napoli E ha cambiato il suo aspetto, che presenta oggi. Il re ordinò uno scavo Tunnel lungo 400 metri In modo che i pedoni possano accedere al suo interno, poiché fino ad ora era possibile farlo solo tramite scale.

Tuttavia, questo forte è stato costruito molto prima. Castello Aragonese, castello aragonese, costruito nel V secolo a.C. C. La fortezza fu costruita a pochi metri dal mare durante la guerra tra Cumani e Tirreni sotto l'ordine di Eroe di Siracusa. Prima di costruire questo gigantesco forte, La piccola isola originariamente aveva un centro fortificato chiamato Castrum Gironi.

La cittadella si è formata da un'eruzione vulcanica 300.000 anni fa ed è attaccata UN Un ponte di oltre 200 metri con l'isola italiana di Ischia, chiamato Ponte Aragonese, che collega il forte alla città. Inoltre, anche i romani abitarono il sito dal 2315 a.C. c., e fondarono la città di Aenaria ai piedi della cittadella, che trasformarono in fortezza difensiva.

Il Castello Aragonese o Castello Aragonese si trova sull'isola italiana di Ischia a Napoli. Alxpin, tramite Canva.com

Prezzi e orari di arrivo per il Castello Aragonese di Ischia a Napoli

Nel 1910 la famiglia Matera acquistò il castello per 40.000 sterline e oggi la terza generazione mantiene e restaura l'edificio, oltre a migliorarlo. Attività culturali durante tutto l'anno.

Come indicato sul loro sito web, c'è Aperto tutti i giorni dalle 9:00 al tramonto. Per maggiori informazioni sugli orari di visita al Castello Aragonese scrivere a segreteria@castelloaragonese.it o chiamare il numero +39 081 992834.

Questi sono Biglietto d'ingresso al Castello Aragonese di IschiaA Napoli (Italia):