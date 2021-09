Era in vacanza: Reinhardt Toring Falkenberg, ex leader della Colonia Dignitat, arrestato in Italia

Reinhardt Doring Falkenberg, cittadino tedesco, è stato arrestato nel centro del Paese e accusato dei crimini conosciuti come Colonia Dignitad nel 1976, e l’Italia ha chiesto che fosse incarcerato in via precauzionale. giustizia

“Il ministero della Giustizia ha chiesto alla Corte d’Appello di Firenze la custodia cautelare di Reinhard Doring Falkenberg, cittadino tedesco ricercato in Cile e arrestato a Forte de Marmi, nel 1976”, hanno precisato. prove

“Toring ha vissuto a ‘Colonia Dignitad’ negli anni ’70, diventando parte di un centro di detenzione in Cile e nel regime di Augusto Pinochet di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania”. Il detenuto di 75 anni è fuggito dal Cile prima di essere processato per la scomparsa di Colonia Dignitad, fondata nel 1976 da Paul Schaefer, fondata da Juan Merino-cileno-italiano, Elizabeth Regas e Antonio Elizondo. Da allora vive a Kronov, in Germania, ed è stato arrestato pochi giorni fa in un hotel a Forte de Marmi, nella regione Toscana dell’Italia centrale, dove era in vacanza.

Ora, il magistrato cileno deve chiedere l’espulsione di Toring, poiché ha lavorato a stretto contatto con Schaefer in Cile per aiutarlo a finanziarlo.