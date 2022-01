F1 2022: Verstappen e cosa vuole migliorare per il 2022

Max Verstappen si è già lasciato alle spalle la Coppa del Mondo 2021. Per quanto sia stato il miglior risultato per lui, con la corona, in che modo, all’ultimo giro dell’ultima gara, è arrivato il momento di voltare pagina e puntare su nuove sfide, a partire dal 2022. L’olandese conosce la sua prima la ferita sarà di scarsa utilità quando si cercano colpi ripetuti.

Concorrente Red Bull Preparato a MinakoDove hai la tua residenza. Così, sui suoi social network, ha pubblicato foto di lui mentre faceva jogging o andava in bicicletta attraverso l’emirato. Ma ci sono più aspetti che non ha dimostrato di avere prestazioni migliori rispetto al ciclo precedente. Max ha rilasciato una breve intervista al suo sponsor CarNext dove ha presentato la sua idea principale di essere un disertore. “Mi dico sempre: “Non sei perfetto in nessun campo”, per arrivare a conoscere.

L’olandese crede che anche il Mondiale 2021 non si possa battere, per questo, mentalmente parlando, si interroga sulle tante variabili per realizzarlo. “Penso che Puoi sempre migliorare. Non si tratta di fare enormi progressi, si tratta di un instancabile lavoro di dettaglio. Si tratta di domande Ad esempio: “Come posso contribuire a rendere il weekend del Gran Premio ancora migliore? Come posso prepararmi meglio? Come posso capire meglio come bilanciare la macchina? Come posso ottenere più pneumatici?”

Chiavi per il 2022

Verstappen stima che ci saranno diverse chiavi della campagna che sta per iniziare: la velocità di adattamento alle nuove regole da parte dei vari partecipanti e le gomme 2022. “Le gomme sono completamente diverse” Conferma. Ecco perché ha voluto provare con Pirelli ad Abu Dhabi su Red Bull 2019.

Ciò che è chiaro sull’ultimo vincitore è che non deve dare tutto come nel 2021 per ripetere la sua vittoria. “Non credo che debba essere così ogni anno. Inoltre, non credo che durerai a lungo in Formula 1 in quel modo. È stata una grande stagione, con tante cose inaspettate. Probabilmente non dovrò fare quello che ho fatto nel 2021″.