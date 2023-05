Ferrari SF90 Versione Speciale trapelata in rete!

Le 15 migliori performance uniche che la Ferrari ha realizzato: una vera eccellenza

Ferrari SF90 Stradale: è arrivata l’ibrida di Maranello

Da tempo la Ferrari sta portando avanti un piano generale per dare alla sua SF90 Stradale una marcia in più, come dimostrano le foto che ci hanno mostrato le nostre spie di quella che conosciamo come la Ferrari SF90 Versione Speciale. Finora abbiamo visto un mulo di prova con la fronte mimetizzata, ma mai prima d’ora abbiamo avuto una possibilità come questa e questo è tutto. Scoperta in natura la versione ultra futuristica dell’ibrido di Maranello.

L’utente ProDriverCZ era responsabile del rilevamento di un campione senza alcuna mimetizzazione, come sembra essere Giornata di registrazione delle imprese. Sebbene questa sia la prima volta che pensiamo alla versione di produzione dell’atteso VS, le immagini condivise da actu.auto.fr non presentano una qualità molto elevata, diciamo, piuttosto il contrario perché sono un po’ sfocate. Nonostante ciò, ci danno un’idea abbastanza chiara delle modifiche apportate dalla Ferrari per rendere la SF90 Stradale un’auto più brutale.

La prima cosa che si nota guardando la parte anteriore sono i condotti dell’aria sul cofano, perfetti per generare più carico aerodinamico nella parte anteriore della sportiva italiana. Sembra anche mostrare un separatore più grande, così come le pinne anteriori e posteriori con branchie. Le ruote saranno esclusive e alcuni degli elementi più accattivanti si uniranno nella parte posteriore, conferendo alla SF90 VS un aspetto completamente diverso dall’attuale modello ibrido. Segnaliamo il generoso spoiler posteriore fisso, diffusore e alcuni piloti orizzontali.

Nel reparto meccanico, le nostre spie ci hanno detto che gli ingegneri del marchio italiano stavano lavorando a un pacchetto di miglioramenti per il propulsore ibrido. Questa, ricordiamolo, è composta da un V8 biturbo da 4,0 litri e tre motori elettrici, Risparmierà più energia e i suoi benefici saranno più evidenti.. Ci sarà chi penserà che avere un 1000 CV e poter andare da 0 a 100 in appena 2,5 secondi non serva molto, ma a Maranello sembra che non la pensino allo stesso modo.

Dobbiamo aspettare ultimo trimestre dell’anno Per scoprire tutti i segreti di una delle macchine più brutali mai uscite dalla fabbrica Ferrari.

