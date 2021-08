Game Pass su console diverse da Xbox? Non sognarlo nemmeno

È vero, le voci sull’espansione di Game Pass su altre piattaforme oltre a Xbox e PC non sono una novità. Due anni fa hanno preso forza prima che arrivino Cuphead NS o Nintendo Switch Si basa sul gioco cloud. Tuttavia, nonostante le indicazioni del capo della divisione Xbox Phil Spencer, questo non è mai accaduto e potrebbe non accadere mai.

In un’intervista a GiochiRadarSpencer ha prima affrontato il problema specifico se Microsoft intende portare Xbox Game Pass sulla console Nintendo.

“Al momento non abbiamo intenzione di portarlo su altre piattaforme, principalmente perché queste piattaforme chiuse non vogliono qualcosa come Game Pass”.Spencer ha confermato.

Per il top manager di Xbox, web, PC e mobile sono il suo obiettivo principale, quindi non escludiamo di guardare il gioco nel cloud tramite un browser. Tuttavia, non è escluso che in futuro e con l’avanzare della tecnologia, altre aziende abbiano deciso di unirsi a Game Pass nel proprio catalogo.

L’evoluzione richiede tempo. Ci sono diversi punti di forza che diverse aziende hanno costruito con il duro lavoro e questi cambiamenti possono essere devastanti. In definitiva, quando diciamo che vogliamo che tutti possano giocare su Xbox, speriamo davvero che i giocatori possano provarlo su qualsiasi dispositivo vogliano, siamo aperti a queste discussioni”.

Microsoft prevede di portare Xbox Cloud Gaming sui televisori connessi a Internet per offrire Game Pass senza di esso hardware aggiuntivo. Si sta anche sviluppando flusso Per tali televisori o monitor senza utilizzare un controller.

Xbox Cloud Gaming è disponibile su PC Windows tramite l’app Xbox.