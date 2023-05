Swiatek ha raggiunto un traguardo storico a Roma, al pari di grandi personalità

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Colpire un anello n. 1 al mondo. Iga Swiatek ha avuto un buon inizio ai WTA 1000 Championships di Roma, battendo la russa Anastasia Pavlyuchenkova, classificata 42esima in classifica, 6-0, 6-0 e così via.passare al terzo turno, All’Open d’Italia ha ottenuto un punteggio storico, alla pari dei grandi numeri dal passato.

Swiatek ha raggiunto un altro traguardo di caratura storica a Roma. Immagini Getty

La precedente “bicicletta” – senza rinunciare a una sola partita – che i polacchi hanno ottenuto è stata nell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup, quando ha battuto il rumeno Andrea Presacario.

Il tre volte campione del Grande Slam Swiatek compirà 22 anni alla fine di questo mese. E venerdì, al Foro Italico, sulla terra battuta, è diventata la sesta giocatrice dell’era professionistica a vincere 12 partite consecutive agli Internazionali d’Italia.

Prima della pole si sono concessi questo piacere l’americano Chris Evert, la spagnola Conchita Martinez, l’argentina Gabriela Sabatini, la russa Maria Sharapova e l’americana Serena Williams. Quindi, ha storicamente.

Con questa striscia di imbattibilità di 12 partite a Roma, il polacco non ha perso una sola partita per la seconda volta in 13 partite giocate al Foro Italico. Indubbiamente, un lusso per gli eletti.

Viene dall’incoronazione a Stoccarda e dalla sconfitta in finale a Madrid, quindi vuole un altro titolo, ora a Roma, per raggiungere il Roland Garros in ascesa, il Major che ha già vinto due volte ed è il suo preferito.

