Gandia avrà un nuovo spazio sociale e sanitario nei tribunali

Il vecchio tribunale di Gandia ha già un futuro. Ministro della Giustizia, dell’Interno e della Pubblica Amministrazione e membro della nomina regionale del PSPV, Gabriele Bravo, Scopri quali usi verranno dati al vecchio tribunale una volta che tutti i servizi attuali avranno lasciato queste dipendenze giudiziarie.

La Generalitat Valenciana lo ha confermato L’intero edificio sarà ceduto al Comune. Da parte sua, il sindaco di Gandía, José Manuel Prieto, ha annunciato che sarà data preferenza al sito di questo edificio per gli spazi che saranno utilizzati da Gruppi sociali e sanitari E anche Uffici comunali.

Prieto ha sottolineato che questo edificio “ci consentirà di garantire usi sociali e sanitari preferibilmente per gruppi che lavorano con persone che hanno diversità funzionale e dipendenza. In breve, aiuteremo le persone che hanno bisogno di una città che si prenda cura di loro e le serva meglio e meglio”.

Da parte sua, Gabriela Bravo ha sottolineato che la proposta “nasce dall’ascolto e risponde ai bisogni delle persone che vivono a Gandia e dei gruppi che aiutano le persone in difficoltà. L’ufficio del sindaco di Prieto e la presidenza di Zimo Puig sono vantaggiosi per i cittadini. L’impegno della Generalitat Valenciana nei confronti di Gandia è chiaro e lo abbiamo dimostrato con infrastrutture come il Palazzo di Giustizia che renderanno Gandia la prima città ad aprire l’edificio completato”.