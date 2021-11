Gioca a questi 23 giochi segreti su Xbox Game Pass per PC

Mentre Xbox Game Pass per console è forse il più mirato, la verità è che il servizio Microsoft per PC non ha molto da invidiare, beh, ad alcuni giochi, ma sta procedendo molto bene. Chiunque abbia un computer decente con cui giocare dovrebbe registrarsi per il numero di suggerimenti che arrivano a breve termine.

Tuttavia, si sono anche bloccati giochi per computerL’esperienza non è così desiderabile come si vorrebbe e l’app Xbox Game Pass su PC Alcuni giochi non sono inclusi bene È disponibile grazie alla sua integrazione con EA Play. In pratica, dall’app vengono “caricati” alcuni giochi, cosa curiosa che non si applica alla versione web del Microsoft Store.

Più giochi su Xbox Game Pass per PC grazie a EA Play

Quindi tutto ciò che devi fare per trovare questi 20 giochi elencati o mal nascosti è accedere con il tuo account. EA Play nell’app Dal servizio o in Origin, devi assicurarti che sia collegato al tuo account Xbox Live in cui paghi l’abbonamento e basta, quindi devi solo cercare uno dei giochi elencati qui dall’app EA.

La selezione dei giochi nasconde alcuni giochi divertenti come Trine 2 o Legrand Legacy per i fan dei giochi di ruolo.