Galleria Tasman/Architettura Ben+Pena

© Brooke Beasley

+11

© Brooke Beasley

Descrizione fornita dal team di progetto. Dopo il Covid, i confini tra lavoro e riposo sono per sempre sfumati. Il lusso è la priorità. Come possiamo progettare spazi di lavoro che migliorino la vita sana? Un ex magazzino, situato nel quartiere artistico e industriale di Byron Bay, è stato ridisegnato da Benn + Penna come luogo di lavoro espositivo, integrando lavoro e vita.

© Brooke Beasley

© Brooke Beasley

“Abbiamo trasformato l’ex edificio industriale in uno spazio ibrido di lavoro e galleria, abbracciando lo spirito dell’era post-Covid”, afferma Andrew Penn, direttore di Benn + Penna. “Le diverse scale e atmosfere all’interno di una scatola, dal drammatico i vuoti a doppia altezza fino agli angoli intimi, riflettono questo nuovo modo di vivere.”

© Brooke Beasley

“La Tasman Gallery continua ad esplorare il nostro studio su come la progettazione spaziale e fisica possa migliorare il benessere. I legami tra creatività e benessere sono ben noti, così come lo sono i vantaggi della fertilizzazione incrociata tra ambienti diversi per migliorare lo scambio di idee , impegno, equilibrio tra lavoro e vita privata e riduzione dell’isolamento sul posto di lavoro”.

“C’è drammaticità: il soppalco avvolge lo spazio, come un palcoscenico, con una tenda in acciaio inossidabile. C’è dinamismo: la scala potente e scultorea spazia la visuale attraverso gli spazi, evocando movimento e fungendo da catalizzatore per l’interazione sul posto di lavoro. E c’è morbidezza : luce diffusa, acustica morbida, spazi con “dominio intimo”.

© Brooke Beasley

Situato ai margini di Byron Bay, questo parco industriale ospita startup creative, boutique e cibi e bevande artigianali. Il cliente è un imprenditore locale interessato alle arti e al cibo sostenibile. L’obiettivo era attrarre inquilini di alto valore e culturalmente contrastanti. L’area del piano terra è concepita come uno spazio espositivo, che inizialmente ospita la collezione d’arte del cliente e poi mostre temporanee di artisti locali. La natura flessibile di quest’area è un elemento attraente per i potenziali inquilini degli uffici del mezzanino sovrastanti.

© Brooke Beasley

“Per raggiungere gli obiettivi di impollinazione e lusso, abbiamo ammorbidito il guscio di cemento e acciaio (visivamente e ambientalmente) introducendo luce soffusa da numerosi piccoli lucernari, creando un’atmosfera ideale per mostre e lavoro. Materiali morbidi (pavimenti e superfici in lino (traforati) pareti e mobili lussuosi) ammorbidiscono l’acustica.” Posizionando una rete di acciaio attorno al vuoto, lo spazio industriale viene amplificato, le linee di vista vengono mantenute in ogni momento e viene creato un bordo del vuoto privo di binari.

© Brooke Beasley

Al secondo livello, gli spazi di lavoro ruotano attorno alla scala centrale, risparmiando spazio e gestendo l’intera esperienza dell’edificio. Le pareti divisorie in vetro nelle cabine di lavoro consentono la connessione e la separazione visiva. Le ringhiere in rete metallica sono esteticamente semplici, consentono il filtraggio della luce, riducono l’ingombro visivo e aprono gli spazi e continuano l’estetica industriale.

Le fresche cabine bianche mantengono una forte coesione visiva, in contrasto con la dura patina industriale, rompendo la scala dello spazio e suggerendo modi in cui l’area potrebbe essere riconfigurata. I pannelli bianchi del controsoffitto acustico sospeso vengono “proiettati” nel vasto spazio. Gli scaffali autoportanti in metallo ospitano collezioni d’arte e libri e definiscono gli spazi. Le fioriere in cemento e una panca da cucina continuano l’estetica. La combinazione di colori monocromatici è completata da un design che consente l’acquisto di mobili semplici in negozi accessibili. I servizi esposti generano interesse visivo.

© Brooke Beasley

© Brooke Beasley

Il pavimento è in cemento lucidato a vista al piano terra, con aree contrassegnate con vernice dove necessario. Sopra, i pavimenti in marmo durevoli e a bassa manutenzione facilitano l’assorbimento acustico e consentono una corrispondenza cromatica individuale negli ambienti d’ufficio.

© Brooke Beasley

“Il progetto continua la missione di Benn + Penna di creare spazi tranquilli, minimali e premurosi, utilizzando una gamma semplice di materiali, con design modesti e senza tempo, per ottenere risultati sostenibili. I nostri progetti esplorano la densità di uno o due materiali per creare soluzioni originali e funzionali.” spazi”.

“Questo progetto contribuisce alle industrie creative nel NSW settentrionale e al benessere della comunità locale”, ha aggiunto.