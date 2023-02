“Girls5eva”, serie inedita in Spagna che Netflix ha salvato per il successo mondiale

Il successo e il fallimento della serie TV non dipendono solo ed esclusivamente dal contenuto. Colpisce il giorno del lancio, l’efficacia della promozione, il momento socio-politico e culturale, la fortuna e l’arbitrarietà della vita e, naturalmente, il canale o la piattaforma di contenuti che presenta in anteprima la produzione. E solo per verificare quanto sia importante quest’ultimo fattore, Netflix viene presentato in anteprima ragazze5eva Questo mercoledì: Vuole dimostrare che può trasformare una commedia senza successo commerciale in un successo mondiale.

La prima casa di ragazze5eva Era Peacock, la piattaforma NBCUniversal, che a sua volta è di proprietà di Comcast, che opera negli Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Italia, Irlanda, Germania e Austria. Dopo essersi affidato alla nostalgia con Saved by the Bell o la resurrezione di Punky Brewster, Peacock ha scelto il talento che gli ha dato ottimi risultati: Tina Fey, che gli ha regalato 16 Emmy con 30 Roccia (Rockefeller Plaza)comprese tre statuette per il miglior film comico.

Peacock ha prodotto le prime due stagioni di “Girls5eva”, creato da Meredith Scardino e prodotto da Tina Fey.

Nella nuova sitcom, Fey ha mantenuto il ruolo di produttrice esecutiva con Meredith Scardino, con la quale ha lavorato a romanzi come Indistruttibile Kimmy Schmidt S Signor RaedCome creatore e capo del dipartimento creativo. discussione? membri A squadra femminile Con un successo negli anni ’90, hanno avuto l’opportunità di tornare alla ribalta e produrre nuove canzoni quando i rapper lo usavano campioni della sua canzone più famosa e riportandola di nuovo alla moda.

L’alleanza tra Fey e Scardino può essere compresa: Fey potrebbe non essere stato indicato come il creatore di ragazze5eva Ma il suo senso della commedia è presente con ritmi diabolici, esibizioni esilaranti e una cotta per la cultura pop. Quando la sua prima stagione è stata presentata per la prima volta nel maggio 2021, l’interesse della critica è stato immediato, in parte dovuto al cast che avevano messo insieme, che includeva la cantante Sara Bareilles, un’attrice nota per il suo lato televisivo e anche a Broadway come Renée Elise Goldsberry.La buona moglie, Hamilton), Paola Bell (Sabato sera in diretta) e Busy Philipps (Città dei puma).

Dopo la messa in onda della sua seconda stagione, Peacock ha cancellato il progetto in ottobre. Si può immaginare che la serie non sia andata bene sulla piattaforma di contenuti nonostante non abbia fornito dati specifici. Tieni presente che il servizio ha 15 milioni di abbonati US Plus e non è entrato del tutto nel circuito dei premi: ha ottenuto solo una nomination agli Emmy per la sceneggiatura dell’episodio pilota e una nomination ai Goldsberry per Critics ‘Choice.

I critici possono apprezzare la sitcom ma il suo contributo all’immagine del marchio, di per sé debole, non ha giustificato la produzione di una terza stagione. Ed è proprio qui che è entrata in gioco Netflix: nello stesso mese ha accettato di produrre una terza stagione da trasmettere in esclusiva sulla piattaforma e, prima di filmare gli episodi, avrebbe messo a disposizione dei suoi abbonati le prime due stagioni, che era stato uno dei contenuti esclusivi di Peacock.

Il messaggio per l’industria è chiaro: nessuno offre così tanti potenziali spettatori come Netflix

L’intento è quello di ripetere quanto accaduto con gli acquisti Il diavolo Quanto a Cobra Kai Negli ultimi anni è stato cancellato rispettivamente da Free TV e Youtube. Dopo aver visto tutti i 16 episodi che ha prodotto ragazze5eva, sanno esattamente a quale prodotto stanno lavorando in termini di qualità, a differenza degli script che entrano nella loro casella di posta e potrebbero avere dubbi su come portarlo sullo schermo. E ora è il momento di pre-esporre questi episodi falliti ai suoi 223 milioni di abbonati globali nella speranza che trovi un pubblico che, una volta su Peacock, non possa dargli una possibilità.

Se avrà successo, il messaggio di Netflix all’industria sarà chiaro: nessuno offre così tanti potenziali spettatori come loro.





