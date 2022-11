Giro d’Italia Pedala come un professionista

Domani venerdì 18 novembre MYND Adeje è pronto per ricevere i ciclisti partecipanti al tour ciclistico Giro d’Italia Pedala come un professionista19 e 20 novembre a Tenerife con l’hotel dell’albergatore Ospitalità delle Canarie Come sede ufficiale.

Gli ambasciatori dell’evento fondatore sono ciclisti spagnoli di fama internazionale: Raúl García Pierna (campione spagnolo a cronometro 2022), Jonathan Lastra, Juan Pedro López, David González, Sergio Román e Fernando Barcel.

A livello internazionale, c’è una presenza Stefano GarcelliUn ex ciclista professionista, vincitore della Corsa Rosa nel 2000, che affiancherà il primo alla Tavola Rotonda LACUMBRE tettoQuesto venerdì alle 18:30

La terrazza sarà anche il luogo dove stare, sabato 19, gio Festa Rosa Giro d’ItaliaDalle 17:00 alle 20:30, la cerimonia di chiusura del tour in bicicletta dopo il tramonto.

Il Centro bici Nel campus, il deposito biciclette, l’officina di supporto tecnico, la lavanderia e il servizio di noleggio sono a disposizione dei partecipanti all’evento ciclistico.

Pacchetti alimentari appositamente progettati per gli atleti e servizi di massaggi per rilassarsi dopo ogni gara sono ulteriori vantaggi a disposizione dei ciclisti. Ulteriori vantaggi alle strutture esclusive del campus includono sport, tempo libero e ricreazione.

MYND Adeje Si trova in un ambiente privilegiato, a Calau Salvaji, lontano dal centro urbano, con una vista impareggiabile sul Monte Teide e La Gomera. Inoltre, dispone di un ampio spazio solarium e di uno dei migliori centri ciclistici dell’intera isola. Situato a soli 9 e 15 chilometri dalle due partenze del Giro d’Italia Ride Like a Pro, è il luogo perfetto per godersi la prova.

Viaggio in bicicletta, finanziamento Consiglio di Tenerifeattraverso Turismo de Tenerife e sezione editoriale Sport ed eventi, porterà partecipanti da tutto il mondo per quasi 200 chilometri attraverso due tappe estreme. Ma non prima di aver confermato i propri record e aver ritirato i pettorali Punta Picca di MYND Adeje. La prima tappa sarà di 110 km e 3.036 dislivelli e la seconda tappa sarà di 64 km e 1.300 dislivelli.

Entrambi i tour si distinguono per l’accesso al meglio dell’isola. I ciclisti dovranno affrontare sfide in cui devono dimostrare quanto sono bravi a salire, oltre che veloci e rotolanti.

