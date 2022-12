Dimitrov batte Goffin davanti alla serie Bulgaria vs. Belgio | Giro dell’ATP

Alison van Uytvanck ha dato il via alla Fed Cup belga con una combattuta vittoria per 6-1 3-6 6-2 sulla bulgara Isabella Shinnikova in un’ora e 43 minuti. Tuttavia, Grigor Dimitrov è stato responsabile del livellamento della serie sconfiggendo David Goffin in una partita stellare vincendo le parti 6-4 e 7-5 in un’ora e 42 minuti.

Van Uytvanck, cinque volte campionessa dell’Hologic WTA Tour, è entrata come favorita contro la Shinnikova, numero 381, raggiungendo tale status in una prima mezz’ora dominante. Ha vinto otto delle sue prime 10 partite e ha preso una pausa nel secondo set quando Shinnikova ha subito un doppio fallo.

Ma la Shinnikova, che non ha mostrato alcun segno dell’infortunio alla gamba che l’ha afflitta durante la sconfitta in tre set contro la greca Despina Papamichael il primo giorno, ha risposto con stile. Portando più varietà nel suo gioco, la 31enne ha aggiunto sottili chips e drop shot alle sue tattiche aggressive per alzare il secondo set.

Van Uytvank, 72° in classifica, ha riaffermato la sua autorità nel sesto game del terzo set con un tiro vincente e ha approfittato di due doppi falli della Shinnikova per il 4-2, poi ha vinto.

Anche se la partita maschile è stata meno, è stata comunque ricca di emozioni. Sia Dimitrov che Goffin hanno rievocato la finale delle Nitto ATP Finals 2017 e, come accaduto in quell’occasione a Londra, questa volta a Perth c’è stata molta parità. Il primo set ha visto due break prima che il bulgaro vincesse 5-4.

Ha poi dovuto riprendersi dalla rinuncia al servizio nel match di apertura del secondo set, e continuare a difendersi dagli attacchi dei nemici. Dopo aver vinto 10 ace e il 79% dei suoi punti sulla prima di servizio, il 31enne destro ha infranto il record per migliorare il suo record ATP HeadToHead con Goffin portandolo sul 9-2.

La serie si svolgerà tra i due domenica. Elise Mertens affronterà Viktoria Tomova, Zizou Berges affronterà Dimitar Kuzmanov e Mertens/Jovin affronteranno Tomova/Dimitrov nel doppio misto. Al momento, la Grecia continua a guidare il Gruppo A, dopo aver battuto la Bulgaria 4-1.