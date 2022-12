L’influenza di Roberto Clemente si fa ancora sentire a 50 anni dalla sua tragica scomparsa

Basta dare un’occhiata a cosa ha fatto la National Portrait Gallery a Washington, D.C., nell’agosto 2015 per sapere tutto quello che c’è da sapere sul compianto Roberto Clemente.

Il museo ha chiesto alle persone di votare quale immagine esporre in una delle sue sale espositive. Gli elettori hanno scelto Clemente, Sandy Kovacs, Babe Ruth e sì, lo stesso “Sultan of Swat” tra cui scegliere.

E chi hanno scelto?

Beh, non era succulenta.

2 correlati

Clemente, la stella della guardia destra dei Pittsburgh Pirates, ha battuto un altro Hall of Famer in maniera schiacciante (Clemente 2034; Kovacs 225; Roth 190) nella votazione online per lo Smithsonian.

sorprendente? Forse no. Perché quando prendi tutte le cose che Pep ha fatto nella vita e ti rendi conto di quanto sia stato solo Kovacs dalla fine della sua carriera calcistica, nessuna di loro può eguagliare ciò che Clemente ha fatto dentro e fuori dal campo.

C’è da chiedersi se Kovacs e Pep avrebbero ottenuto i voti che hanno ottenuto se Clemente, un latino nero, fosse vissuto fino a 60 anni.

Non è venuto. Clemente morì la notte di Capodanno del 1972. Aveva 38 anni.

In quella fatidica notte di 50 anni fa, Clemente, tre membri dell’equipaggio e un altro passeggero salirono a bordo di un Douglas DC-7 diretto in Nicaragua, un paese impoverito che cercava di riprendersi da una serie di disastrosi terremoti.

Il suo aereo cargo è decollato verso le 21:30 da San Juan, Porto Rico, e le persone che hanno assistito al decollo hanno sentito un errore del motore. L’aereo ha raggiunto un’altitudine di 200 piedi. Poi esplose e affondò nell’Oceano Atlantico.

Clemente e gli altri morirono. I loro corpi non sono stati trovati.

Nella sua edizione di Capodanno, il New York Times ha scritto:

SAN JUAN, PR, 1 gennaio – La star dei Pittsburgh Pirates Roberto Clemente è stata uccisa la scorsa notte nello schianto di un aereo cargo che trasportava aiuti umanitari per le vittime del terremoto in Nicaragua.

Nei giorni che seguirono, i funzionari del governo portoricano ricordarono il loro figlio nativo, la figura più famosa e altruista nella storia dell’isola. Ordinarono tre giorni di lutto.

Nel frattempo, loro e altri hanno continuato gli sforzi di Clemente per aiutare i nicaraguensi. Non avrebbe permesso a niente e nessuno di fermarlo.

Sua moglie, Vera, ci ha provato. Ha espresso preoccupazione per l’invecchiamento dell’aereo e il suo carico pesante. Ma Clemente insisteva che doveva andare. Ha detto a Vera che voleva assicurarsi che forniture mediche, cibo e vestiti non cadessero nelle mani degli speculatori.

“Penso che Clemente sia quello che tutti vorremmo essere o potremmo essere, che è una superstar a pieno titolo ma non si dimentica degli altri”, ha detto Rob Parker, personaggio dei media, ex scrittore di baseball e fondatore di MLBbro.com. . “Questo è un tratto che la maggior parte delle persone non ha o che la maggior parte delle persone non può avere.”

Mentre Parker e lo Smithsonian hanno votato, Clemente ha dimostrato di essere una figura leggendaria. Il suo eroismo e la sua umanità rimasero saldi. Era venerato da ispanici, neri e bianchi che seguivano lo sport.

In viaggio con i pirati, ha visitato i bambini malati negli ospedali. A Pittsburgh e Porto Rico, ha organizzato cliniche di baseball per insegnare a ragazzi e ragazze quanto può essere divertente il gioco.

Nelle settimane prima della sua morte, ha gestito una clinica per più di 300 giovani nel suo paese d’origine.

Come Buck O’Neal, Ernie Banks, Bob Feller e Minnie Minoso, Clemente è stato un ambasciatore del baseball.

Clemente l’uomo

Immagine di Focus Sports/Getty Images

Cinque decenni dopo, la maggior parte delle persone che seguono il baseball possono ancora ricordare come è morto Clemente. Più persone dovrebbero ricordare come vive un uomo.

Nato il 18 agosto 1934, Clemente è cresciuto in una famiglia molto unita. Il più giovane di sette figli, ha imparato il duro lavoro da suo padre, che da ragazzo gli faceva trasportare la canna da zucchero sui camion. Grazie a sua madre, Louisa, si è appassionato al baseball.

Nella tarda adolescenza, Clemente era già un giocatore che sembrava avere un grande potenziale in campionato.

Almeno una squadra la pensa così: i Brooklyn Dodgers.

Il 19 febbraio 1954, i Dodgers ingaggiarono Clemente, un portoricano di 18 anni dalla pelle scura al controllo dei Five Tools, per uno stipendio di $ 5.000 e un bonus di $ 10.000. Lo hanno aggiunto al loro pool di talenti neri, che includeva Jackie Robinson, il ricevitore Roy Campanella e i lanciatori Don Newcomb e Joe Black.

Per aprire la stagione 1954, i Dodgers mandarono Clemente a Montreal, dove Robinson iniziò la sua carriera professionale nel baseball.

Come se stessero cercando di nascondere il suo talento a un altro club di baseball della major league, i Dodgers hanno usato Clemente con parsimonia. Tuttavia, il suo talento non è passato inosservato.

Nel novembre 1954, la bozza del rookie della regola 5, i pirati portarono Clemente fuori dal sistema agricolo dei Dodgers per $ 4.000.

Trascorse l’allenamento primaverile successivo a Fort Myers, in Florida, dove incontrò il tipo di bigottismo e il trattamento di second’ordine che seguivano i giocatori di colore. Limitato dal suo pessimo inglese, Clemente ha comunque denunciato il razzismo.

Il 17 aprile 1955 fece il suo debutto in Major League.

Sebbene la barriera del colore fosse stata tecnicamente cancellata, la realtà era che i giocatori dalla pelle più scura come Clemente dovevano prendere un percorso più lento verso i campionati più importanti. Le squadre hanno ancora una “quota non ufficiale”.

La vita non era più facile per lui che per gli afroamericani, soprattutto perché non parlava molto bene l’inglese. Clemente raccontava di come si sentiva isolato dai suoi coetanei bianchi e dal fanatismo della città.

“Non sapevo nemmeno di (razzismo) quando sono arrivato (negli Stati Uniti)”, ha detto nel 1972.

Come Robinson, Larry Doby e Monty Irvin, Clemente ha lavorato duramente per cambiare il modo in cui le persone pensano all’odio e al pregiudizio, che ha detto pesa molto sui latini dalla pelle scura così come sui “neri”.

Clemente una volta disse dei latini neri: “Poiché parlano spagnolo tra loro, si distinguono come minoranza all’interno di una minoranza”. “Sono quelli più colpiti dal pregiudizio razziale che ancora esiste nello sport”.

Il giornalista e attivista Dave Zirin è d’accordo.

“L’affinità di Clement con (Rev. Martin Luther King) e il movimento per i diritti civili si basa sulla sua esperienza con il razzismo negli Stati Uniti”, scrive Zirin.

Roberto Clemente esce con diversi ragazzi prima di una partita post-stagionale della MLB. Immagini Getty

Man mano che maturava, Clemente ha parlato apertamente del ridicolo, della sua razza e del razzismo, condividendo opinioni sulle questioni con figure di spicco dei diritti civili come King, Robinson e l’attivista portoricano Luis Muñoz Marín.

Clemente non ha mai permesso al razzismo di influenzare il suo gioco in campo.

Invece, ha dato ai fan di Pirates, ea tutti gli altri nel baseball, alcune delle migliori prestazioni che il gioco abbia mai visto.

Nessun uomo ha giocato in campo destro meglio di Clemente, come dimostrano i suoi 12 guanti d’oro consecutivi. Pochi hanno colpito una palla da baseball meglio di lui. Il suo talento a tutto tondo era visibile a tutti.

“Giocava a una specie di baseball che nessuno aveva mai visto”, ha detto lo scrittore Roger Angell, le cui parole compaiono nella biografia della Hall of Fame di Clemente. “Come se fosse una forma di punizione per tutti gli altri in campo”.

Il direttore generale dei pirati Joe L. Brown ha fatto eco ai pensieri di Angell.

“La parte triste è che non c’erano abbastanza riprese televisive di lui”, ha detto Brown poco dopo la morte di Clemente. “Ha fatto così tante grandi commedie di cui le persone non possono fare a meno di parlare. Non puoi mai catturare la bellezza del ragazzo”.

Clemente è diventato malinconico a un certo punto, commentando come i fan del baseball vedevano Ruth, che la maggior parte di loro chiamava “la migliore di sempre”. Clemente pensava che un giocatore doveva essere insolito per guadagnare paragoni con Ruth.

“Ma Babe Ruth era una giocatrice americana”, ha detto. “Ciò di cui avevamo bisogno era un giocatore portoricano che potesse dirlo, qualcuno che avrebbe dovuto guardare e provare a eguagliare”.

Hanno questo tizio a Clemente.

la sua eredità

gioco 15:57 Il “21” è ancora venerato dai calciatori portoricani, latini e americani. Il numero rappresenta, come ci dice il musicista residente, più di uno dei migliori ricevitori di baseball nella storia di questo sport.

Clemente una volta disse: “Voglio essere ricordato come un giocatore che ha dato tutto quello che aveva da dare”.

E lo sarà.

Ma questa interpretazione era in giro sul campo.

Era di Porto Rico, ma anche Clemente era nero, una strana combinazione in un paese dove il razzismo persisteva nonostante il movimento per i diritti civili.

Clemente ricordava quella che alcuni storici hanno definito una “diaspora emisferica”, che includeva Canada, Messico, America Centrale, Sud America e Caraibi. La sua voce e il suo personaggio pubblico hanno reso le persone consapevoli della diversità culturale intessuta nel colore nero.

Tuttavia, anche suo figlio Luis ha ammesso in un articolo su The Pittsburgh Tribune Review che l’eredità di Roberto Clemente potrebbe essere la più alta nello sport stesso.

“Mio padre ha fatto cose che nessun altro giocatore ha fatto fino ad oggi”, ha detto Lewis, che aveva sei anni quando suo padre è morto. “Ma il suo lato umano è ciò che lo ha davvero fatto andare avanti in un modo che le persone che non sono nemmeno grandi fan dello sport o del baseball lo vedono come umano”.

giudice B. Hill e vive ancora a Cleveland. Ha praticato il giornalismo per più di 25 anni prima di dedicarsi all’insegnamento all’Università dell’Ohio. Smettila il 15 maggio 2019 per scrivere e viaggiare per il mondo. Attualmente sta facendo entrambe le cose.