Gli alieni vivono sulla Terra, dice un ex capo della NASA, dove vivono secondo l'esperto? | Internazionale | Notizia

Non dovrai più alzare lo sguardo al cielo cercando di cogliere eventuali segni di presenza aliena. Sono più vicini di quanto chiunque possa immaginare e sono qui sulla Terra.

Con sorpresa di molti, lo scienziato Kevin Knuth, ex capo del Centro di ricerca Ames della National Aeronautics and Space Administration (NASA), ha recentemente affermato che gli alieni “potrebbero nascondersi in luoghi inaspettati”.

Senza entrare nei dettagli su cosa siano, ha permesso di precisare che “non hanno una presenza umana significativa”, ha scritto settimana. Ma… se sono qui sulla Terra, dove sono e dove vivono?

Il luogo scelto dagli stranieri

Noth crede che gli alieni abbiano scelto di rimanere negli oceani. Secondo Tennessee“Il 75% della superficie terrestre è costituito da acqua e abbiamo pochissimo accesso ad essa”, ricorda lo scienziato, “quindi, se hai intenzione di nasconderti da qualche parte, è l'ideale.”

Questo mezzo cita The Focus, che dà credito a quanto analizza l’ex capo della NASA sottolineando che “vivere sulla Terra non è l’ideale per gli alieni, perché dovranno combattere con gli elementi, gli esseri umani e i predatori”.

Invece, “stare sott’acqua”, dice Kevin Knuth, “è un ambiente ideale per loro”.

Problema di temperatura

Noth crede che gli alieni siano sulla Terra da molto tempo. Semana ha riferito in un altro post che lo scienziato ha visto che “gli ambienti acquatici dei pianeti sarebbero molto migliori per vivere rispetto agli ambienti aerei”.

L’atmosfera “ha una bassa capacità calorica, motivo per cui la temperatura varia così tanto”. “Se vai su Marte, vedrai una temperatura di 100 gradi sotto zero Fahrenheit. Se vai su Venere, vedrai una temperatura di 800 gradi Fahrenheit. È emozionante”, ha sottolineato.

“Se fosse un oceano, se ci fosse un oceano su un altro pianeta avrebbe temperature comprese tra 32 gradi Fahrenheit e 212 gradi Fahrenheit. Lo scienziato ha spiegato che il clima non cambierebbe radicalmente da un oceano all'altro, da un pianeta all'altro.

Su questo argomento le opinioni sono divise. Cosa ne pensi, gli alieni si “nascondono” negli oceani?

