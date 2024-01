Espandiamo facilmente lo spazio di archiviazione in bagno senza lavori o ristrutturazioni per meno di 25 euro

Con questo mobile da bagno economico di Amazon, uno dei prodotti più venduti sulla piattaforma, lo spazio non è più un problema.

Capita anche a te di non trovare un posto dove mettere gli asciugamani o un altro contenitore di bagnoschiuma o rotoli di carta igienica? La mancanza di spazio è un problema comune, soprattutto nei bagni Mobili multifunzionali È una soluzione che va presa in considerazione. Come questo portawater di T-LoVendo che possiamo trovare su Amazon utilizzando Sconto del 15%. A 23,79 euro (invece di 27,99 euro).

Lo scaffale T-LoVendo sopra il WC e il WC consente di risparmiare spazio nel bagno *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Acquista un portawater economico

Questo Scaffali multifunzionali È versatile perché ci aiuterà ad ampliare lo spazio Bagni piccoli Per poter realizzare una zona lavaggio pratica e comoda. Possiamo usarlo sul WC per riporre accessori essenziali per il bagno come carta igienica, asciugamani o sapone (in cestini decorativi e contenitori portaoggetti) o anche sulla lavatrice o nell'asciugatrice per posizionare detersivi, ammorbidente, cesto della biancheria, pinze…

Qualunque sia la posizione che scegliamo, questo scaffale espanderà immediatamente la nostra posizione Spazio di archiviazione Senza dover estrarre trapano o qualsiasi altro tipo di utensile. Misura 65″ di altezza x 10″ di profondità x 25″ di larghezza e tutto ciò che devi fare è avvitare alcune viti ed è pronto in pochi minuti.

È realizzato in lega di acciaio rivestita Vernice anticorrosione biancaQuesto lo rende molto resistente e facile da pulire semplicemente strofinandolo con un panno umido. Nella parte superiore ha tre ripiani dove puoi organizzare le cose in modo ordinato e le gambe hanno una finitura in gomma per evitare di graffiare il pavimento. Inoltre, l'altezza delle gambe può essere regolata nel caso in cui il pavimento presenti irregolarità, in modo che sia sempre stabile.

Ora possiamo trovare questa pratica Porta WC su Amazon Con uno sconto del 15% a 23,79 € (prima di 27,99 €).

Potrebbe piacerti anche

UDEAR Cestello Superiore per Lavatrice Salvaspazio per Bagno, 3 Ripiani per Bagno con Staffa Angolare, con Asta per Appendere, Mensola per Bagno, Nero *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

TecTake 800999 – Seattle Mensola da Bagno, Mensola da Bagno, Mensola da Terra, Mensole per WC, Mobili da WC Lunghi (67 x 25 x 165,5 cm, Finto Legno Scuro) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Giantex Mobiletto per WC, Mobiletto per Bagno a Terra con Anta, Organizer con Dispositivo Antiribaltamento per WC, 84 x 17 x 128 cm, Bianco (Bianco) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Altre offerte

Ricordatelo iscrivendoti Amazon Prime Hai una prova gratuita di 30 giorni e puoi usufruire di altri servizi come Primo Video . Puoi anche provare servizi come Kindle illimitato Anche udibile .

Puoi essere informato e informato in ogni momento sulle principali offerte e novità di Compradicción sul nostro canale. cavo E WhatsApp O nei nostri file personali Twitter E Facebook .

Nota: alcuni dei collegamenti pubblicati qui sono collegamenti di affiliazione e possono fornire entrate.

Foto | Amazzonia

In Compradicción |I migliori copridivano: quale comprare? Suggerimenti e raccomandazioni

In Compradicción |I migliori contorni occhi sul mercato: quali comprare? Suggerimenti e raccomandazioni