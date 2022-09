Gli annunci Samsung includono uno spazio pubblicitario nella schermata iniziale

Samsung Ads sta aggiungendo un nuovo formato di annunci alla sua offerta, ottimizzando al contempo la schermata iniziale delle Smart TV per aiutare gli utenti a scegliere i contenuti da guardare.

Conosciuto come First Screen Masthead, questo annuncio è una nuova unità pubblicitaria ad alto impatto progettata per favorire la scoperta e facilitare i consigli, oltre ad aumentare il coinvolgimento degli annunci.

FS annuncio masthead è Visibile nella parte superiore dello schermo per impostazione predefinita e non richiede agli utenti di utilizzare il browser della schermata inizialedove di solito scelgono le app o le offerte visualizzate più di recente.

Questo formato è disponibile solo per i marchi di media e intrattenimento che fanno già parte dell’esperienza Smart TV sui televisori Samsung. Ti consente di raggiungere gli spettatori contemporaneamente all’accensione della TV.

“Questo avvincente posizionamento premium è un’opportunità di grande impatto per gli inserzionisti per raggiungere gli spettatori in un ambiente autentico, nel primo momento in cui cercano contenuti da guardare: nel momento in cui la TV è accesa”, ha spiegato. Buco di Alexvicepresidente Annunci Samsung Europache ha aggiunto che in un ecosistema saturo come il sistema televisivo, gli utenti hanno bisogno di strumenti che li aiutino con la loro esperienza di ricerca.

inserzionisti può utilizzare i dati privati ​​di Samsung Ads, Il Riconoscimento automatico dei contenuti (ACR)per indirizzare gli interessi degli spettatori, personalizzare la loro esperienza e garantire che il pubblico raggiunto sia pertinente a qualsiasi campagna pubblicitaria.

Annuncio masthead Samsung FS Completato dal titolo dell’annuncio di lancio (nella foto sopra) Dove l’utente può passare per avviare automaticamente la riproduzione del video masthead. L’APV inizia con l’audio quando il focus è sul logo di accompagnamento, con il video che torna all’immagine predefinita alla fine.