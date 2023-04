Si parla già di Dying Light 3, e i creatori della saga avevano bisogno dell’aiuto della community con un sondaggio specifico – Dying Light 2 Stay Human

Su Twitter, il direttore del franchising ha chiesto che tipo di eroe i giocatori vorrebbero controllare in Dying Light 3.

Sembra che Franchising di Luce morente Sono notizie che non cessano di essere notizie, e questo rende felici migliaia di videogiocatori che vogliono godersi un open world post-apocalittico pieno di zombie con il suo elemento più singolare: il parkour. In questa occasione, gli sviluppatori di Dying Light 2 sono andati oltre e hanno chiesto direttamente alla community dell’ipotetico terzo capitolo.

ha chiesto Tymon Smektaa, franchise manager di Dying Light, a Il tuo account Twitter Il protagonista che i giocatori vorrebbero controllare Luce morente predefinita 3. Il regista ha proposto diverse opzioni interessanti: un sopravvissuto, un corridore notturno, un pellegrino o un Agente della Corte dei Conti si è rivelato buono. La comunità è molto chiara su questo.

I giocatori scelgono quale eroe Per far parte di SAI E diventare buono. Tuttavia, Smektaa lo ha chiarito abbastanza Questo sondaggio non è sinonimo di Dying Light 3 È stato annunciato, ma almeno Techland lo ha già preso in considerazione. comunque, il media VGC Ha rilasciato un’intervista al designer di Dying Light 2 l’anno scorso e ha spiegato quanto segue: “Penso che nel terzo gioco, se prodotto, eIl personaggio inizierà con più poteri e più abilitàoltre alle abilità come set di abilità di base.

Techland sta lavorando su un nuovo indirizzo IP

Techland ha confermato nel maggio dello scorso anno che sta lavorando Gioco di ruolo a mondo apertoEd è stato solo poche settimane fa quando hanno mostrato concept art. Il nuovo titolo sarà una nuova IP fantasy e si distinguerà sia nella saga che nel gameplay, qualcosa di cui Techland può vantarsi dopo le ultime puntate di zombi.

