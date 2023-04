Conde de Godó 2023: La magia di Godó: in assenza di spazio, un’anima unica | gli sport

Il colpo della palla, lo spazzamento del terreno e il rumore metallico delle tribune portatili sono i tre suoni più sentiti nelle strutture del Real Club Tenis de Barcelona (RCTB) durante la settimana che dura Godó. Torneo unico. “Diverso, diverso”, trasporta i tennisti, che in questi giorni vanno e vengono per il tranquillo quartiere di Pedralbes, situato nella zona alta di Barcellona e che per due mesi cambia forma come una piramide di ferro e tela salendo più di 20 metri di altezza. È il campo centrale, chiamato Rafa Nadal dal 2017, con una capienza di 8.000 persone – grazie a un ampliamento del 2012 – le cui postazioni possono essere spostate, come quelle per uno e due.

I membri del club, 2.200, vivono e apprezzano la trasformazione; Dopotutto, per una settimana, i migliori tennisti del mondo sfilano sui campi e il torneo è davvero uno dei tornei più prestigiosi e memorabili del calendario. Non solo lo accettano, ma ne sono parte attiva. I più giovani lavorano come raccattapalle (80) ei più grandi svolgono vari lavori, per un totale di 120 collaboratori. “Per noi è un lusso ospitare un evento così storico e speciale; non solo non ci dà fastidio, ma siamo i primi ad aiutare”, ha dichiarato un membro dello storico club catalano.

Il torneo appartiene alla terza categoria della scala del tennis, l’ATP 500. Ciò non impedisce però che venga giocato da molte personalità che apprezzano la vicinanza di lavoratori e dipendenti. “Molti giocatori ci dicono che il tennis e la vera storia possono respirare qui”, dicono dell’organizzazione; “Quando arrivano e vedono il giardino, la piscina e la Masia (Club House), trovano un calore che forse non si trova in altri campionati, dove le strutture sono per lo più prefabbricate. Amano stare nello stesso posto dove Santana, Borg , Lindell, Nastase o Laver hanno fatto un passo o anche Susan Lenglen o Fred Perry ai loro tempi.”

Lo spirito del Barcellona ha attratto anche giganti come Sampras, Agassi, Djokovic e, naturalmente, il 12 volte campione Nadal. Tutti loro, invece di passare attraverso lussuosi corridoi con moquette rossa, camminano lungo un sentiero di pietra fiancheggiato da cespugli, e incontrano gli addetti alle pulizie coperti di fango che sono venuti dall’irrigazione del campo, il che fa loro vedere che stanno giocando in un club e non lo sono. In un fresco contenitore artificiale.

“Notano molto che il terreno è ben curato e di buona qualità. Qui si gioca a tennis tutto l’anno e il campo viene preparato allo stesso modo ogni mese. Bisogna tenere presente che i partner hanno un alto livello economico in modo che la richiesta sia massima Ecco perché abbiamo personale che prepara le piste assunto durante tutto l’anno, infatti il ​​​​direttore della pista lavora qui da più di 25 anni ”, confermano dall’organizzazione.

Concetto inglese

Il complesso è recintato, circondato da strade e case, quindi non c’è possibilità di espansione. Mentre altri tornei crescono territorialmente, Godó compensa questa limitazione con la magia. Ma non è l’unico ostacolo che ha dovuto superare. Nel 1986 stava per lasciare l’almanacco quando finì l’anno precedente con perdite e chiese alle gamme alte del tennis di aumentare il montepremi ad almeno mezzo milione di dollari. Le trattative del direttore, Sixte Cambra, con l’IMG, che ha professionalizzato la gestione del torneo, hanno chiarito la situazione. Dall’edizione del 1987 il bilancio è sempre stato positivo, e oggi si festeggia la 70ª edizione con tutti i biglietti esauriti.

“Siamo un club chiuso con 2.200 membri. Perché ne entri uno nuovo, qualcun altro deve andarsene e a parte questo servono almeno due garanzie da altri partner. È come Wimbledon, un club con cui siamo gemellati. Noi siamo anche gemellati con il Barcellona e compiremo 125 anni”. L’anno prossimo”, hanno anche citato la direzione esecutiva. David Ferrer è attualmente responsabile dello sport, avendo giocato 45 partite e perdendo contro Nadal in quattro finali.

“Abbiamo lavorato sodo per rendere quest’anno davvero speciale, con la fortuna che quasi tutti vogliono”, dice il 41enne di Alicante che ha vinto 27 titoli. “Siamo un campionato con caratteristiche che lo rendono attraente per i professionisti, e diverso in quanto le sue strutture sono state completamente trasformate per accogliere chi ci visita. Non possiamo crescere in dimensioni, ma possiamo crescere in qualità”, conclude Cambra, come il i fan non vedono l’ora di incontrare giovedì (non prima delle 16:00, Teledeporte) tra Carlos Alcaraz e Roberto Bautista.

