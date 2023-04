Samsung Calm, questa è l’app per dispositivi Galaxy che ti aiuta a meditare e rilassarti | stile di vita

IL Prodotti Samsung Galaxy Si distinguono per avere Samsung Health, la loro app completa per la salute che ti aiuterà a condurre una vita più sana attraverso un ecosistema dei servizi più completi.

E ora, come annunciato Samsung attraverso un comunicato stampa, L’azienda coreana ne aveva appena annunciato l’arrivo Samsung Calm è il tuo strumento per ridurre i livelli di stress, ansia e insonnia attraverso esercizi di meditazione, favole della buonanotte o musica rilassante.

Samsung Calm arriva nell’ecosistema Galaxy

Come sottolinea Samsung nel suo comunicato stampa, per accedere a questo nuovo strumento con cui puoi controllare i tuoi livelli di stress o problemi di sonno, non devi fare altro che aprire Samsung Health e accedere alla sezione Fitness. Sotto le varie opzioni, vedrai che c’è un file Una nuova modalità chiamata Meditazione che ti permetterà di accedere a sessioni che ti aiuteranno a essere più rilassato.

accanto a, Samsung ha integrato Calm in One UI Watch, quindi puoi utilizzare il tuo Samsung Galaxy Watch per un’esperienza più completa. Tra i lavori rilassanti, spiccano il suo regime di meditazione e le routine di consapevolezza, nonché le sane abitudini per dormire meglio.

Soprattutto, nonostante non sia stato annunciato nel comunicato stampa, Samsung Calm è disponibile su tutti i tipi di dispositivi, non solo sui dispositivi Samsung Galaxy. Come vedrai tra Sito di supportoche l’ha aggiornato ore fa, L’esperienza Quiet limitata è disponibile anche su Samsung TV, Apple TV, Google Home, Sonos, Apple Watch e Android Wear.

così puoiUsa la tua smart TV per accedere a Samsung Calm. D’altra parte, tramite Calm potrai anche tenere traccia dei tuoi allenamenti e raggiungere la classifica finale nel caso in cui ti trovi in ​​una sfida con altre persone.

“Le innovazioni nell’ecosistema dei prodotti Samsung, come la funzione Quiet, sono la prova evidente di come la tecnologia sia diventata il miglior alleato per la salute e il benessere di tutti”. ha indicato David Alonso, MX Business Manager, Samsung Electronics Iberia. “Avere una routine di esercizi personalizzata, la possibilità di monitorare i progressi settimana per settimana o incorporare la meditazione nella vita di tutti i giorni è alla portata di tutti grazie al costante impegno di Samsung per la salute e lo sport”. Lei ha aggiunto.

Dillo ora Samsung Health è disponibile per 200 milioni di utenti per un prodotto Samsung e può essere scaricato tramite il Samsung Galaxy Store o Google Play Store.