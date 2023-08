Jorge Macri ha scelto Clara Muzio come sua candidata alla carica di vicepresidente del governo | È il ministro dello spazio pubblico e dell’igiene di Rodríguez Larita

Jorge Macri ha scelto il suo vice Per competere per la carica di generali alla presidenza del governo di Buenos Aires il prossimo ottobre: Clara Muzio, Ministro dello Spazio Pubblico e della Salute Urbana di Buenos Airesche durante la campagna precedente aveva fatto campagna per Horacio Rodríguez Larreta.

La decisione è stata fruttuosa I lunghi colloqui in cui il tavolino PRO ridisegna la sua strategia elettoraleIntrecciando alleanze e distribuendo posizioni dopo il trasloco.

Macri ha dato l’annuncio via Twitter e ha affermato che Muzzio “rappresenta i migliori valori dei professionisti in città: la passione per il fare, la trasparenza come la scienza e lo sguardo sempre rivolto al futuro”.

La candidata alla carica di capo dipartimento ha aggiunto: “La apprezzo molto perché è una grande personalità che ha sempre lavorato in squadra, per la sua storia e i suoi ideali e perché ha svolto il suo lavoro e la sua famiglia con lo stesso rispetto, amore e passione». E dopo aver annunciato la sua scelta di completare la formula, ha concluso: “Per tutte queste cose, le ho chiesto di accompagnarmi come candidata alla carica di vicepremier in queste elezioni. Sono molto emozionata”. Felice e orgoglioso di essere stato accettato”.



Con l’elezione di Muzio, il cugino di Mauricio Macri fa in modo che il piccolo Hulk risponda a Larita Non sprecare la tua lotta e la tua voce su percorsi diversi da quelli di “Insieme per il cambiamento”. Altri nomi emersi come possibili candidati per Jorge Macri sono il ministro dell’Istruzione di Buenos Aires, Soledad Acuña, e la deputata Sabrina Agmechet, più vicina a Patricia Bullrich.

Chi è Clara Muzio e come è stata la sua ascesa nella struttura professionale?

Le aspirazioni politiche del Ministro dello Spazio Pubblico non sono mai state nascoste. Lei è un avvocato e È entrata nel servizio pubblico nel 2010 come titolare di un permesso di pubblicità e usoPoi è passato nell’orbita del Ministro dell’Ambiente e dello Spazio Pubblico. Da lì si è occupata della ristrutturazione dell’arredo urbano.

Successivamente, è passato alla Direzione del Rinnovamento Urbano, e al Sottosegretario all’Uso dello Spazio Pubblico e Era l’uomo numero due sulle strade pedonali di Buenos Aires fino a diventare il capo dello spazio pubblico e dell’igiene urbana.

Anche Muzzio proviene da una famiglia cattolica e ha legami con la chiesa. Suo fratello Guillermo era un seminarista morto all’età di 30 anni nel 2002, e da allora la sua beatificazione è stata promossa dalla sua famiglia e dai suoi amici.