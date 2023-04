Cambia il tuo rapporto con il frigorifero | Ecoembes: spazio ecologico

A lezione di economia insegnano come ordinare un frigorifero. Si tratta di implementare il metodo FIFO (primo a entrare, primo a uscire; Deve essere il primo a entrare, il primo a uscire. Applicato agli alimenti deperibili, consiste nel guardare la data di scadenza per consumare prodotti che possono deteriorarsi prima. Questo modo intuitivo di lavorare è fondamentale per ridurre gli sprechi alimentari, così come la corretta collocazione dei prodotti freschi, come carne e pesce, nella parte più fredda del frigorifero (vicino al congelatore) o delle uova, che non devono essere conservate sulla porta perché sono la zona di temperatura più variabile e questo Alimento richiede stabilità.

Il promotore ambientale Miguel Aguado afferma che il frigorifero consuma il 18% dell’energia consumata in casa perché funziona 24 ore al giorno. Raccomanda di non aprire la porta fino a quando non sai cosa serve e di non metterla in una scatola in modo che il motore non funzioni più: “È conveniente inserire un dito tra il frigorifero e il mobile che lo ricopre o che è semplicemente accanto, altrimenti aumenterà il calore dell’apparecchio”, conferma. Va da sé che non dovrebbe essere esposto al sole. “Lo strato di ghiaccio che si forma all’interno fa girare di più il motore perché ha un effetto camma”, spiega. Dovrebbe essere rimosso se il dispositivo non dispone già della funzionalità distribuita Nessun gelo (senza glassa).

Avere un buon rapporto con il proprio frigorifero significa sapere dove mettere i prodotti e il modo corretto di riciclare i contenitori in cui vengono venduti. Anche se è importante evitare che il cibo si deteriori, risulta che porta a una buona gestione dei rifiuti di plastica, metallo e cartone generati.