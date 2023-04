Vivafit continua il suo piano di espansione aprendo un nuovo spazio a Santarém, oltre ai 5 centri più pianificati in Portogallo e 2 in India per quest’anno

Il marchio portoghese Vivafit apre un nuovo spazio a Santarém con il suo concetto integrato di Pilates Studio. Quest’anno, la catena di palestre femminili aprirà altri 5 centri in Portogallo e 2 in India, così come altri 2 centri del suo marchio Personal20 in Portogallo e un altro negli Stati Uniti. VivaFit possiede 13 palestre in Portogallo, Spagna, India e Uruguay.

Il nuovo spazio di questo esclusivo concept femminile si trova in Avenida Bernardo Santareno e appartiene a Rosa Duarte, già franchisee del marchio Personal20. Questo nuovo spazio si trova sulla stessa strada, a pochi metri di distanza. L’imprenditrice, che ha aperto la sua prima attività con il marchio P20 nel luglio 2022, intende rafforzare la sua nicchia di fitness e creare sinergie tra i due marchi.

Rosa Duarte ha scelto Vivafit “perché è un marchio di 20 anni, un servizio premium con risultati comprovati. Un team distinto impegnato a rinnovare la sua immagine e fornire i suoi servizi”.

Alla ricerca di una seconda attività in proprio e dopo molte ricerche e confronti, si è affidata a Vivafit per la sua seconda avventura nel fitness, non solo per la differenziazione del marchio essendo esclusivo per le donne e con un forte impegno per Pilates e altri sport, marchi esclusivi (Burn it e SBarre e Yoga Fusion), oltre che soprattutto il rapporto con il cliente.

Questo nuovo spazio è il primo ad essere aperto da zero con il nuovo concetto di Pilates Studio di Vivafit, che si concentra su lezioni in piccoli gruppi e allenamenti di Pilates personalizzati utilizzando macchine.

L’apertura è avvenuta il 15 aprile con amici, famiglia, team di Pilates Studio e Personal20 con una grande festa con musica dal vivo. L’affiliato ha svelato una targa commemorativa per celebrare l’apertura con Pedro Ruiz e il resto del team di franchising VivaFit presenti.

Il lancio di questo concetto innovativo ha vantaggi speciali per i soci fondatori che si sono iscritti questo mese.

–

A proposito di VivaFit

Vivafit è un marchio portoghese di palestre al 100% per donne e il più grande del Portogallo, che si sta espandendo in un sistema di franchising dal 2004. Con 13 palestre in Portogallo, il marchio ha anche centri in Spagna, India e Uruguay. Vivafit offre un concetto di allenamento che mette al centro le esigenze di ogni donna e premia i risultati basati su uno stile di vita sano, ovvero attraverso l’esercizio fisico e una buona alimentazione. Il marchio rimane concentrato sull’espansione delle sue palestre in tutto il paese. di più in www.vivafit.pt