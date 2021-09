Che odore ha lo spazio secondo la NASA?

L’anno scorso, Steve Pearce, chimico e fondatore di Omega Ingredients, ha lanciato una campagna di finanziamento per sviluppare un’idea: Profumo spaziale.

La campagna ha raccolto più di mezzo milione di dollari all’epoca, consentendo non solo di creare una fragranza che risponde a una domanda Che odore ha lo spazio, ma anche uno con L’odore della luna.

Profumo disegnato da Steve Pearce, chimico e fondatore di Omega Ingredients. Foto: Kickstarter per gentile concessione

La fragranza profumata nello spazio è stata sviluppata dai dati raccolti dagli scienziati della NASA, che è stata utilizzata per addestrare gli astronauti prima del lancio, e che non avrebbe distratto nelle loro missioni extraterrestri.

Questi dati sono stati tenuti segreti fino a quando il team di Pearce ha recentemente deciso di sviluppare un prodotto chiamato “acqua spaziale”Profumo, $50 (circa 192.000 pesos colombiani).

Secondo gli sviluppatori del profumo, ha una “piacevole sensazione metallica, come fumi di saldatura dall’odore dolce, metalli bruciati, un caratteristico odore di ozono, odore pungente, noci, pastiglie dei freni, polvere da sparo, frutta, rum e persino mandorle bruciate”. indicare sul loro sito web.

Il cosmonauta russo Valery Korzun, che è stato nello spazio due volte per 381 giorni, ha detto in un’intervista nel 2002 che lo spazio ha un odore di pistole subito dopo lo sparo, come un odore quasi amaro e fumo e bruciato.

Pearce ha anche deciso di sviluppare un’altra fragranza chiamata Eau de Luna, in cui ricreano il profumo della luna. Il prodotto sarà disponibile allo stesso prezzo della fragranza Space Scent.

