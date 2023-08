Xiaomi: come abilitare la modalità audio ad alta definizione sul tuo cellulare | Gioca a DEPOR

Xiaomi È un famoso marchio di origine cinese che finora si è diffuso in più di 80 paesi in tutto il mondo. Produce vari dispositivi elettronici, ma la vendita di smartphone è una delle sue attività principali, e questi dispositivi si distinguono per qualità e prezzo, ma anche per il gran numero di strumenti che forniscono agli utenti.

Una delle caratteristiche sconosciute di Xiaomi, che consente di migliorare notevolmente la qualità del suono grazie all’opzione denominata “Modalità audio ad alta definizione (HD)”, nascosto tra le impostazioni dello smartphone e sarà molto utile per avere un’esperienza di ascolto completamente diversa. Vuoi sapere come attivarlo? A Depor lo spiegheremo di seguito.

Aspetto: Passaggi per rimuovere l’animazione dallo screenshot sul tuo telefono Android

Prima di iniziare, è necessario menzionare che non scaricherai applicazioni di terze parti, né eseguirai le impostazioni in “modalità root”, infatti devi solo mostrare Opzioni sviluppatoreNon preoccuparti perché ti insegneremo anche come farlo.

Guida per attivare la modalità Audio ad alta definizione su Xiaomi

Innanzitutto, devi abilitare “ Opzioni sviluppatore “.

“. Inserisci “impostazioni” da Xiaomi > Scorri verso il basso > Fai clic sulla sezione Informazioni sul telefono > Informazioni sul software.

> Scorri verso il basso > Fai clic sulla sezione Informazioni sul telefono > Informazioni sul software. Tocca più volte il numero di massa finché non viene visualizzato il seguente messaggio: Hai appena attivato la modalità sviluppatore “.

“. Torna a “Impostazioni” e vai alla sezione con lo stesso nome che abbiamo menzionato poco prima.

Cerca “Bluetooth.

Infine, accendi l’interruttoreSuono ad alta fedeltà“.

Come ripristinare il telefono Android alle impostazioni di fabbrica

Prima di ripristinare il telefono, devi prima eseguire il backup dei dati.

Successivamente, scollega il tuo account Google.

Per fare ciò, vai su Impostazioni, seguito da Password e account.

Qui, fai clic sul tuo account Google e seleziona “Rimuovi account”.

Per il processo di ripristino, utilizzeremo un telefono Samsung come riferimento, quindi servirà come base se hai un altro dispositivo.