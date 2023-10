Ti presentiamo EA Sports FC Tactical, il nuovo gioco per cellulare

Quando Electronic Arts ha deciso di non rinnovare la sua partnership con la FIFA, l’organo di governo del calcio, ha affermato che l’indipendenza gli avrebbe consentito di sviluppare ulteriori esperienze oltre al gioco principale. Ebbene, l’azienda americana ha presentato la sua prima proposta: EA Sports FC Tattico. quello Esperienza basata sui ruoli Arriverà sui dispositivi mobili.

La svolta del calcio? Sì, per quanto strano possa sembrare. EA Sports FC Tattico sarà Disponibile nei primi mesi del 2024 su iOS e Android. Al momento però non si ha una data precisa.

Secondo la società, EA Sports FC Tattico Combina esperienza matematica e strategica. Naturalmente l’utente non sembra avere la possibilità di controllare i giocatori in completa libertà. Tutti i movimenti, infatti, saranno condizionati, specificatamente, da A Sistema tattico a turni.

“Le partite sono simulate, con opportunità a turni per difendere, attaccare, eseguire mosse abilità e tirare in porta, dando vita a un gioco di calcio autentico come mai prima d’ora.” Menzionano Di qualsiasi.

Perché EA Sports FC Tattico Non diventerà un’esperienza monotona, gli sarà servita Molteplici modalità di gioco. Tutti, ovviamente, sono supportati dal gameplay a turni. Per quanto riguarda il sistema progressivo, erediterà parte di quanto visto in precedenza in termini di popolarità Squadra finale. Cioè, puoi acquistare stadi, design di palloni e uniformi.

D’altronde è importante menzionarlo EA Sports FC Tattico È un gioco su cui si scommette Giocare online. L’idea è che gli utenti possano competere con persone provenienti da altre parti del mondo, ottenendo così un ambiente favorevole competitivo. Avrà infatti un proprio sistema di classificazione con premi per chi riuscirà a distinguersi dagli altri.

“EA Sports FC Tattico Comprenderà un’ampia gamma di modalità di gioco, dalle partite amichevoli alle intense competizioni online, comprese le partite di classifica, campionato e club. Allena i tuoi giocatori a padroneggiare mosse altamente qualificate, sblocca abilità per una progressione più profonda e personalizza la tua squadra con diversi oggetti come design del campo, uniformi e palloni.

Quelli guidati da Andrew Wilson Sperano di rivelare maggiori dettagli nei prossimi mesi. Sicuramente c’è ancora molto da sapere EA Sports FC Tattico.

Sarà senza dubbio interessante vedere l’esito di questa proposta. EA capisce chiaramente che i dispositivi mobili possono essere una vera miniera d’oro quando le cose vengono fatte bene. Loro stessi lo hanno già verificato in passato utilizzando varianti mobili di FIFA.

