Compatto, efficiente e non intralcia

Uno degli obblighi insormontabili della gestione di una casa è tutto Compiti legati all’abbigliamento. Suddividi i vestiti sporchi, avvia la lavatrice, stendili, raccogli i vestiti asciutti, stirali, piegali e mettili negli armadi. Sembra non finire mai perché quando inizi un compito devi continuare con quello successivo e quando non hai ancora finito ricominci tutto da capo. quello Ciclo infinito.

La situazione ideale sarebbe che ogni casa avesse uno spazio esterno dedicato lavatriceCi sarà spazio sufficiente per avere una lavanderia, una lavatrice, un’asciugatrice e uno stendibiancheria a muro.

Ma la realtà di molte famiglie è che vivono in case dove questi servizi non sono disponibili e la lavatrice è in bagno o in cucina Devono pregare ovunque possano.

Oggi in NovaMás spieghiamo la scoperta che abbiamo fatto se non hai un’asciugatrice o uno spazio nel faro. Si tratta di un Stendibiancheria verticale, una soluzione compatta ed efficiente che non è d’intralcio. Continuare a leggere!

Stendibiancheria verticale: tre piani a forma di croce

Il design dello stendibiancheria verticale è ben diverso da quello noto come Stendibiancheria a farfallaQuello orizzontale ha due ali su entrambi i lati.

La sua struttura è composta da tre barre, una orizzontale, lunga e fissa e due piccole allungabili. A forma di crocecosì puoi allestire una gruccia rettangolare – con solo metà della struttura – o quadrata, per una superficie di appoggio più ampia.

Inoltre, questo stendibiancheria contiene… Tre o quattro piani Con binari per raddoppiare la superficie disponibile in verticale.

Se distribuisci le tue tre griglie Spazio sufficiente per posizionare piccole parti Come biancheria intima, fazzoletti o vestiti per bambini. Se hai bisogno di un commento Cime Puoi allungarne solo due e organizzare lo spazio che ti serve in base alla lunghezza del bucato, mentre puoi utilizzare l’altra metà per stenderlo. pantaloni Oppure taglia più a lungo utilizzando solo le barre superiori.

Inoltre, la maggior parte degli stendibiancheria verticali dispone di una coppia di accessori molto pratici: alcuni si trovano nella parte superiore Ganci perfetti per appendere le calze Inoltre, alcuni Pezzi girevoli per appendere grucce E la possibilità di appendere capi delicati senza che si stropiccino troppo.

Su Amazon hai molti modelli, ad es Questo.

Stendibiancheria pieghevole e mobile

Ci sono alcuni dei prodotti più creativi sul mercato per appendere i vestiti. da Fisarmonica in metallo Installabile a parete, anche apparecchi con binario già esistente tetto Che viene abbassato da una puleggia.

Ma se è quello che stai cercando Stendibiancheria pieghevole e mobile Per riporre in un armadio o cambiare da una stanza all’altra al sorgere del sole, uno stendibiancheria verticale è la soluzione più compatta ed efficace che puoi trovare.

Ne ha quattro Ruote Nella parte inferiore è possibile farlo scorrere agevolmente sul pavimento, e la sua struttura permette di piegare alcune sue parti per poterlo spostare rapidamente attraverso porte e stanze strette senza tirare i vestiti.

Quando non ti serve più, stendibiancheria Si ripiega su se stessoStruttura completamente piatta, facile da riporre dietro una porta o appoggiata al muro.