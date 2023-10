La Piscina Olimpica UNAM ha aperto il suo primo spazio inclusivo LGBT+

UNAM Sports Space è orgoglioso di questo spazio per la comunità LGBT+ Foto: Wikimedia/Elsa G. Razo

L’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) ha intrapreso la missione di promuovere l’inclusione sia per le donne che per l’intera popolazione. Comunità LGBT+ Fa parte del campus accademico e studentesco e, per garantire che i diritti sportivi all’interno dell’UNAM siano per tutti, l’università ha annunciato l’apertura di uno spazio inclusivo nelle strutture della Piscina Olimpica della Ciudad Universitaria.

durante Direzione Generale dello Sport Universitario (DGDU) Avviata la promozione e il riconoscimento di spazi inclusivi per chi fa parte della comunità universitaria. Per questo hanno inaugurato le prime docce complete, docce e spogliatoi all’interno dell’UNAM della piscina olimpionica.

All’interno delle strutture della Piscina Olimpica dell’Università, questo luogo sarà considerato uno “spazio di cura” per coloro che si sentono parte della comunità LGBT+, come annunciato da Il quotidiano UNAM.

(Foto: Instagram/@deporteunam)

Tali docce e spogliatoi possono essere utilizzati dagli iscritti ai servizi sportivi della Piscina Olimpica e possono utilizzare tali strutture anche i membri delle rappresentative di alcune discipline ivi insegnate.

Secondo la Direzione Generale della Protezione Civile, all’interno di questi bagni sono presenti tre servizi igienici, un orinatoio e due docce, e ogni spazio è allestito come unità indipendenti; Per quanto riguarda lo spazio doccia, ogni camera è dotata di uno spogliatoio interno, oltre che di un pulsante di emergenza.

Vale la pena notare che nei bagni di diverse università si è cominciato ad installare pulsanti di emergenza per prevenire le molestie sessuali all’interno delle strutture dell’UNAM. Il progetto architettonico è stato realizzato in collaborazione con UNAM Commissione Genere e Uguaglianza (Sido).

I bagni inclusivi dell’UNAM saranno riservati alla comunità LGBT+ e agli altri studenti (Foto: UNAM DGDU)

Secondo le autorità universitarie che hanno ideato il progetto, l’obiettivo è che questi spazi includano in modo sicuro la partecipazione sportiva e ricreativa. Soprattutto per garantire l’inclusione e l’uguaglianza tra donne, uomini e membri della comunità LGBT+.

D’altronde le autorità universitarie hanno chiarito che il nuovo spazio non sarà dedicato solo alla comunità LGBT+, ma che chiunque dell’UNAM potrà usufruirne purché nel rispetto di chi utilizza questi spazi ; Vedevano l’idea del progetto come la fine di tutti i tipi di apartheid.

Nella prima consultazione universitaria sulle condizioni di uguaglianza di genere per la comunità LGBTTTIQ+ presso l’UNAM, svoltasi tra ottobre 2021 e maggio 2022, sono state ottenute informazioni rilevanti sulle condizioni in cui si trova questa comunità all’interno dell’UNAM.

Il censimento ha mostrato che 5.529 persone sono state identificate come aventi diversità sessuale e di genere presso l’UNAM (Reuters/Jose Luis Gonzalez)

Il censimento ha mostrato che 5.529 persone si sono identificate come Diversità di genere All’UNAM; Inoltre, 144 organi universitari (su 168) sono composti da almeno una persona che fa parte della comunità LGBT+, e l’85,98 per cento delle persone che si dichiarano parte della comunità LGBT+ sono studenti Livello di scuola superiore (Scuole Preparatorie Nazionali e Istituti Scientifici e Umanistici) Livello grado E basato su Post-laurea.

D’altra parte, il censimento ha mostrato che la stragrande maggioranza della comunità ha descritto l’integrazione dell’UNAM con la comunità LGBT+ come “amichevole”; Tuttavia, il 38% degli intervistati ha indicato che l’esperienza è stata nella media, mentre il 20% l’ha considerata sfavorevole o per nulla amichevole.

Per quanto riguarda gli spazi inclusivi, almeno il 41,31% ha pensato a organizzare la distribuzione degli spazi inclusivi.